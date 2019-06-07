Футбол
«Ростов» объявил о трансфере защитника «Тамбова» ЧистяковаРБК Ростов-на-Дону 10:42
Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе в команду из столицы Дона 25-летнего защитника Дмитрия Чистякова, в сезоне-2018/19 в составе ФК «Тамбов» ставшего победителем первенства Футбольной национальной лиги. Детали трансфера игрока обороны, а также условия контракта с Чистяковым не разглашаются.
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