Футбол

«Ростов» объявил о подписании полузащитника «Анжи»
РИА Новости
02:50

Полузащитник Данил Глебов подписал контракт с "Ростовом", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону.
РИА Новости02:50

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«Ростов» подписал воспитанника «Томи»

Газета.Ru03:07

«Ростов» объявил о переходе полузащитника «Анжи» Глебова

Советский спорт02:58

«Ростов» объявил о подписании полузащитника «Анжи»

РИА Новости02:50

«Ростов» подписал 19-летнего полузащитника

Матч ТВ02:38

«Ростов» подписал контракт с полузащитником «Анжи» Глебовым

Sport24.ru02:36

«Ростов» объявил о переходе полузащитника «Анжи» Глебова

Чемпионат02:36

Карпин поприветствовал новичков «Ростова»

Спорт-Экспресс03:24
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Футбол

Зобнин начал тренировки без ограничений

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин начал тренировки без ограничений на сборе команды в Дубае (ОАЭ).
Обновлено в 01:50
Футбол

Болонья — Ювентус 0:2

«Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии. В 1/8 финала туринцы одержали победу над «Болоньей».
Обновлено вчера в 16:39
Футбол

Голы Виллиана и Педро принесли победу «Челси» над «Ньюкаслом»

Обновлено вчера в 14:26
Футбол

Клопп: «Все знают, насколько трудно играть в гостях у „Брайтона“»

Все знают, насколько трудно играть в гостях у «Брайтона».
Обновлено вчера в 12:30
Футбол

Марадона успешно прооперирован в Буэнос-Айресе

Обновлено в 00:15
Футбол

Тухель: «Буду спать спокойнее, если в „ПСЖ“ появится новый игрок»

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что рассчитывает на трансферную активность клуба в январе.
Обновлено в 03:10
Футбол

Ивелин Попов решил перейти в «Ростов»

Есть у Попова и другие варианты - московское "Динамо", "Трабзонспор", а также клуб из ОАЭ и команда из Китая.
Обновлено в 00:26
Футбол

«Жирона» и «Алавес» сыграли вничью

"Жирона" и "Алавес" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Испании (1:1). Хозяева поля набрали 24 очка и поднялись на 8-е место в турнирной таблице, гости с 32 баллами располагаются на 4-й строчке.
Обновлено вчера в 14:42
Футбол

Коноплянка намерен уйти из «Шальке»

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка намерен уйти из «Шальке».
Обновлено в 01:53
Футбол

Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» включило Гарета Саутгейта в число кандидатов на пост главного тренера команды.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол

Эрнесто Вальверде: «У „Барсы“ есть место для нового нападающего»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего.
Обновлено вчера в 13:03
Футбол

«Сент-Этьен» победил «Генгам», «Ницца» обыграла «Бордо»

"Сент-Этьен" на выезде обыграл "Генгам" в 20-м туре чемпионата Франции - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Вахби Хазри.
Обновлено вчера в 16:01
Футбол

Полузащитник «Зенита» Паредес намекнул на переход в «Челси»

Аргентинский хавбек петербургского «Зенита» Леандро Паредес намекнул на скорый переход в лондонский «Челси».
Обновлено вчера в 17:20
Футбол

«Крылья Советов» вышли из отпуска

Пресс-служба "Крыльев Советов" сообщила, что команда вышла из отпуска. В данный момент футболисты проходят углубленный медицинский осмотр.
Обновлено в 01:24
Футбол

Тульский «Арсенал» объявил о переходе защитника БАТЭ Володько

Защитник БАТЭ Максим Володько продолжит карьеру в тульском «Арсенале», сообщает официальный сайт российского клуба.
Обновлено вчера в 14:52
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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