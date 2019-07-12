Футбол

«Ростов» объявил о переходе вратаря «Зенита»RT на русском 13:43

Голкипер петербургского «Зенита» Егор Бабурин стал футболистом «Ростова». Как сообщает официальный сайт клуба из Ростова-на-Дону, соглашение с игроком рассчитано на четыре года. Бабурин является воспитанником «Зенита».
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Голкипер «Зенита» перешёл в «Ростов»

Sport.ru14:14

Бабурин перешел в «Ростов»

Советский спорт12:51

Егор Бабурин перешел из «Зенита» в «Ростов»

Спорт-Экспресс12:36

«Ростов» подписал контракт с голкипером «Зенита»

Матч ТВ12:42

Вратарь «Зенита» Бабурин перешел в «Ростов»

Sports.ru12:39

«Ростов» объявил о переходе Бабурина

Чемпионат12:45

Егор Бабурин — игрок «Ростова»

ФК Ростов12:25
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Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Обновлено в 14:44
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения

Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.
Обновлено в 13:52
Футбол

Арсенал (Тула) — Динамо 1:1

Кардозу вошел в историю нового чемпионата, как автор первого гола. Начало встречи осталось за "Динамо".
Обновлено в 13:31
Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Политика

Беглов объявил о намерении участвовать в предвыборных дебатах

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении участвовать в предвыборных дебатах.
Обновлено в 14:01
Футбол

«Атлетико» подаст на «Барселону» в суд из-за трансфера Гризманна

Обновлено в 10:51
Происшествия

Сбой произошел на Кольцевой линии метро

В московском метрополитене произошел сбой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 11:42
Экономика

В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Происшествия

Документы не сгорели при пожаре в РГАЛИ

Обновлено в 10:22
Политика

Зеленский впервые прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:07
Политика

Ярош призвал «упаковать десяток итальянцев»

Бывший глава запрещенной в России экстремистской праворадикальной группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош, ныне представляющий партию «Свобода», призвал украинских правоохранителей и патриотов-предпринимателей хватать итальянцев и россиян.
Обновлено в 14:11
Происшествия

В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка

Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Обновлено в 13:02
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы задержан в Новой Москве

Обновлено в 14:16
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет

Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники «Ведомостей» в «Единой России» связывали то, что на выборы в Мосгордуму действующие депутаты – члены «Единой России» – пошли самовыдвиженцами.
Обновлено в 10:27
Общество

Когда исчезнут самые массовые профессии в России

Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В КЧР спасатели обнаружили перевернувшихся на катамаране туристов

Обновлено в 13:38
Происшествия

В отеле в Сомали произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Курорты Турции затянуло дымом из-за лесных пожаров

Как отмечает газета, очаг пожара находился в 60 километрах от курорта Фетхие, более 30 домов были эвакуированы.
Обновлено в 10:53
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 начал продаваться в России

Компания Xiaomi начала официальные продажи умного браслета Mi Band 4 а России.
Обновлено в 14:36
Здоровье

Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром

Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.
Обновлено в 10:41
Происшествия

В грузовике «Феррари» обнаружили нелегальных мигрантов

Британская полиция обнаружила двух нелегальных мигрантов в грузовике команды Формулы-1 «Феррари».
Обновлено в 13:39
Политика

Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез

«Несмотря на дичайшие уголовные дела, упоротые обвинения в терроризме, госизмене и прочие кары прокурорские, обрушившиеся на несчастный украинский телеканал Newsone, телемост с Украиной все-таки победоносно прошел», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.
Обновлено в 10:08
Авто

Продажи российских авто с пробегом падают сильнее рынка

За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:07
Культура

Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Известную певицу отправили в психушку в Москве

Обновлено в 06:38
Общество

Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Луизиане из-за шторма «Барри»

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи с приближающимся тропическим штормом "Барри".
Обновлено в 07:18
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