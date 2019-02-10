Футбол

«Ростов» подписал бывшего защитника «Зенита» ЧерноваSports.ru вчера в 16:50

Экс-защитник «Зенита» Евгений Чернов продолжит карьеру в «Ростове». 26-летний футболист заключил со своим новым клубом контракт на 3,5 года.
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«Ростов» объявил о переходе экс-защитника «Зенита» Чернова

Газета.Ruвчера в 17:09

Бывший защитник «Зенита» Чернов подписал контракт с «Ростовом»

Чемпионатвчера в 17:34

Экс-защитник «Зенита» Чернов подписал контракт с «Ростовом» (фото)

Советский спортвчера в 17:26

«Ростов» пополнился защитником «Зенита»

Матч ТВвчера в 18:16

«Ростов» подписал бывшего защитника «Зенита» Чернова

Спорт-Экспрессвчера в 17:05

«Ростов» объявил о переходе бывшего защитника «Зенита» Чернова

Sport24.ruвчера в 16:50

«Ростов» подписал бывшего защитника «Зенита» Чернова

Sports.ruвчера в 16:50
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Происшествия

На Сахалине загорелся торговый центр

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Авто

Названы самые удобные автомобили

Пятерку самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке, выбрали эксперты портала SpeedMe.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Экс-участница Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве

Обновлено вчера в 19:08
Музыка

Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки

Рэпер написал позже, что захотел побить свой собственный рекорд и установить тем самым новый.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области

"Погибли пять человек, четверо детей среди них", - сообщил собеседник агентства, не уточнив, были ли они членами одной семьи.
Обновлено вчера в 14:48
Здоровье

Названы пять простых способов оздоровить кишечник

Обновлено вчера в 04:05
Общество

Оззи Осборна перевели в палату после интенсивной терапии

Британский рок-музыкант Оззи Осборн, госпитализированный в США с подозрением на воспаление легких, переведен в палату после лечения в отделении интенсивной терапии и будет выписан на этой неделе.
Обновлено вчера в 22:01
Гаджеты

Названы смартфоны с самым мощным излучением

Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено вчера в 02:29
Политика

Украинцы массово пожаловались на проблемы с въездом в Россию

Российские пограничники безосновательно перестали пропускать в страну граждан Украины. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы страны.
Обновлено вчера в 12:55
Экономика

Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено вчера в 18:12
Музыка

На итальянском музыкальном конкурсе «Сан-Ремо» победил певец Махмуд

Победителем 69-го итальянского музыкального конкурса "Сан-Ремо", завершившегося в ночь на воскресенье, стал певец Махмуд (Mahmoud) с песней Soldi ("Деньги").
Обновлено вчера в 20:47
Общество

Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей

Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие

Новый российский летающий радар А-100 совершил первый полет

Новый российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100 «Премьер» совершил первый полет.
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие

На Украине заявили об использовании лазерного оружия в Донбассе

Госпогранслужба Украины в очередной раз обвинила ополченцев в Донбассе в использовании лазерного оружия, заявление опубликовано на сайте украинского ведомства.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

В Лионе женщина и ребенок погибли при взрыве в пекарне

Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Российский эксперт оценил шведский истребитель — «убийцу» Су

Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

В Москве отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча

По версии издания, конфликт между отцами двух хоккеистов произошел во время игры команд «Северная Звезда» и «Дмитров», в котором принимали участие дети 2008 года рождения.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии

Герцог Эдинбургский Филипп принял решение добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Вертолет с 23 военными упал на спорной территории Судана

Обновлено вчера в 21:46
Авто

Названы самые сомнительные «помощники» для русского водителя

Эксперты издания «Тарантас Ньюс» назвали ТОП-5 самых непопулярных «помощников» у российских автолюбителей.
Обновлено вчера в 03:45
Происшествия

В Великобритании в ДТП погиб известный рэпер

В Великобритании в автокатастрофе погиб знаменитый британский рэпер Cadet (настоящее имя Блейн Джонсон). Об этом 10 февраля сообщает CNN.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

В Киеве радикалы обстреляли дом Авакова из салютных установок

В Киеве радикалы атаковали дом министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Видео нападения появилось в YouTube.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия

В Париже «желтые жилеты» столкнулись с полицией

Более чем два месяца протестных акций ранения различной степени тяжести получили около 1,9 тысячи манифестантов и около 1,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 08:26
Гаджеты

Apple передумала повышать цены на новые iPhone

Компания Apple не станет повышать цены на новые iPhone из-за низких продаж смартфонов выпуска прошлого года.
Обновлено вчера в 15:33
Авто

Обновленный кроссовер Renault Captur представят летом

Европейская версия Renault Captur будет представлена летом этого года, а продажи начнутся к концу года.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле

Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 19:55
Общество

Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

Обновлено 08 февраля в 03:17
Происшествия

В Мексике застрелили известного радиоведущего

В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.
Обновлено вчера в 13:38
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В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами

В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 16:26
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Российский футболист, защитник.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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