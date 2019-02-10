Футбол
«Ростов» объявил о переходе экс-защитника «Зенита» ЧерноваГазета.Ru вчера в 17:09
Бывший защитник петербургского "Зенита" Евгений Чернов пополнил ряды "Ростова", сообщает "Советский спорт". Контракт экс-игрока сине-бело-голубых подписан сроком на 3,5 года. "Мы рады приветствовать Евгения в нашем дружном клубе!", — гласит заявление на официальном сайте "Ростова".
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 01:22, Ашберн
Политика
На Украине пожаловались на проблемы с въездом в Россию
Российские пограничники стали безосновательно отказывать во въезде украинским гражданам, об этом в эфире канала "112" заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне
Обновлено вчера в 16:00
Авто
Названы самые удобные автомобили
Пятерку самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке, выбрали эксперты портала SpeedMe.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
На Сахалине горит торговый центр «Океан»
В торговом центре «Океан» города Оха Сахалинской области начался пожар, сообщает 10 февраля пресс-служб регионального ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Оззи Осборна перевели в палату после интенсивной терапии
Британский рок-музыкант Оззи Осборн, госпитализированный в США с подозрением на воспаление легких, переведен в палату после лечения в отделении интенсивной терапии и будет выписан на этой неделе.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
В Великобритании в ДТП погиб известный рэпер
Обновлено вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Экс-участница Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве
Экс-участница Comedy Woman актриса Наталья Медведева принесла извинения за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве, послужившую поводом для острой критики, заявив, что считала его "вымышленным персонажем".
Обновлено вчера в 19:08
Здоровье
Названы семь простых способов оздоровить кишечник
Британские диетологи назвали семь простых правил оздоровления кишечника.
Обновлено вчера в 11:02
Армия и оружие
На Украине заявили об «испытании лазерного оружия» в Донбассе
В украинской госпогранслужбе заявили, что в самопровозглашенной Луганской народной республике прошли "испытания лазерного оружия".
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В Лионе произошли взрыв и пожар, есть жертвы
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Пять человек спасены из горящей гостиницы в Кургане
Приступив к разведке, звеньями дымозащитной службы с помощью маски спасаемого и трехколенной лестницы из горящего здания с первого, второго и третьего этажей были спасены пять человек, из них четверо мужчин и одна женщина, остальные жильцы гостиницы эвакуировались самостоятельно.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено вчера в 18:12
Гаджеты
Малышева высмеяла рейтинг «радиоактивных» смартфонов
Телеведущая и врач Елена Малышева высмеяла исследование компании Statista о телефонах с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено вчера в 22:05
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Глава НАСА планирует приехать в Россию на встречу с Рогозиным
Администратор НАСА Джим Бранденстайн планирует прибыть в Россию для дальнейших переговоров с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, но сроки визита пока не согласованы, сообщил РИА Новости в воскресенье официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.
Обновлено в 01:12
Общество
Мороз в США породил «призрачные» яблоки
Обновлено 08 февраля в 08:37
Политика
Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле
Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 19:55
Музыка
Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки
Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
За отсрочку «Брексита» выступают больше половины британцев
Более половины жителей Великобритании (53%) выступают за перенос даты «Брексита», сообщает газета Independent со ссылкой на результаты опроса компании BMG Research.
Обновлено в 01:13
Общество
«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Москве отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча
По версии издания, конфликт между отцами двух хоккеистов произошел во время игры команд «Северная Звезда» и «Дмитров», в котором принимали участие дети 2008 года рождения.
Обновлено вчера в 17:59
Наука
Ученые выяснили, как продлить молодость
Геронтологи пришли к выводу, что скорость старения организма лишь на 20% зависит от генетики.
Обновлено вчера в 21:23
Экономика
Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС
Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами
В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 16:26
Музыка
На итальянском песенном конкурсе «Сан-Ремо» победил певец Махмуд
Обновлено вчера в 22:42
Наука
Раковую опухоль возрастом 240 млн лет обнаружили ученые
Ученые обнаружили признаки онкологии на останках черепахи, жившей примерно 240 миллионов лет назад, передает JAMA Oncology.
Обновлено вчера в 07:42
Музыка
В Лос-Анджелесе пройдет 61-я церемония вручения Grammy
Церемония вручения самых престижных в музыкальной индустрии наград - премий Национальной академии искусства и техники грамзаписи Grammy - пройдет в воскресенье вечером в 61-й раз в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
В Париже «желтые жилеты» столкнулись с полицией
По сообщению радиостанции France Info, в Париже произошли первые участников протестного движения «желтые жилеты» с силами правопорядка.
Обновлено вчера в 08:26