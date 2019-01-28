Футбол

«Ростов» объявил о переходе Нормана из «Брайтона»Чемпионат-Ростов 05:36

22-летний норвежский полузащитник прибыл в расположение новой команды в Катаре, сообщает пресс-служба ростовчан ИА Чемпионат-Ростов. 28 января, 2019 Накануне норвежский сайт tv.noсообщил о скором трансфере Нормана в Ростов, котjрый ранее принадлежал английскому Брайтону.
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В «Ростов» перешёл игрок АПЛ Матиас Норманн

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Матиас Норман стал игроком «Ростова»

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Шарапова — первая и единственная российская теннисистка, которая побеждала на всех турниры «Большого шлема» за карьеру.
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Обновлено в 09:51
Общество

Роскомнадзор начал проверку Burger King и Procter & Gamble

Роскомнадзор проводит проверку Burger King и Procter & Gamble на соблюдение закона о локализации персональных данных.
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Папа Римский Франциск считает, что в школах должно проводиться "объективное" сексуальное образование "без идеологических штампов".
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Обновлено в 10:04
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В Москве в школе ввели карантин по кори

Карантин по кори ввели в одной из школ в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте образовательной организации.
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В Чечне нашли труп одного из напавших на пост МВД и Росгвардии

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В ОБСЕ рассказали о новом плане по Донбассу

Сайдик сообщил, что план предусматривает появление в регионе переходной администрации ООН, которая будет следить за его выполнением.
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Адвокат Кокорина рассказал о состоянии футболиста в СИЗО

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Кадыров пригласил Емельяненко на сборы в РСК «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко на сборы в спортивный клуб «Ахмат» после поражения от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.
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Власти Москвы поддержали ограничения для неэкологичных машин

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Первый в мире алюминиевый авиадвигатель испытали в Новосибирске

На аэродроме под Новосибирском завершились длившиеся целый год испытания цельноалюминиевого двигателя внутреннего сгорания.
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Умер школьник, которого подожгли в подъезде дома в Москве

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Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве

Бывший глава компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин, предположительно, покончил с собой в Москве.
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Толкнувший Скабееву депутат Рады ответил на предупреждение Кадырова

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Mercedes-Benz отзывает в России восемь автомобилей Sprinter

По данным, размещенным на сайте Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные в июле прошлого года.
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Два человека погибли и 11 пострадали при пожаре, вспыхнувшем на танкере в судоверфи Тузла в турецком Стамбуле, говорится в сообщении администрации губернатора города в понедельник.
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Нанимаемый банком консультант должен будет проанализировать: опыт развития партнерских платформ (экосистем) в России и мире, включая финансовые организации и технологические компании; потенциал экосистем, которые создают ключевые конкуренты ВТБ в России, — Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк; основные бизнес-модели и типы инициатив, реализуемых банками для развития своих экосистем.
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Рогозин возглавил комиссию по присвоению классов космонавтам

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