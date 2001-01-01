Футбол

«Ростов» обошел «Спартак» по средней посещаемости домашних матчейМатч ТВ 04:11

Ростов — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 19 мая
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Константин Плиев
Данил Глебов
38′
Тимофей Калачев
Артем Щадин
45′+1′
Данил Глебов
56′
65′
Антон Заболотный
Роберт Мак
66′
Эмануэль Маммана
Ивелин Попов
67′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
Леон Мусаев
Александр Ерохин
Бактиер Зайнутдинов
Александр Гацкан
71′
74′
Клаудио Краневиттер
Магомед Оздоев
90′+2′
Эльмир Набиуллин
«Ростов» на своем поле принимал «Зенит» в матче 29-го тура РПЛ (1:0). Встречу на «Ростов-Арене» посетили более 35 тысяч человек.
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«Ростов» обошел «Спартак» по средней посещаемости домашних матчей

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