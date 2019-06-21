«Ростов» не ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу МирзоваNews.ru 12:55

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова. В настоящий момент красно-белые являются наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры 25-летнего футболиста.

с чего всё началось

В футбольном клубе «Ростов» ответили на слухи о переговорах с московским «Спартаком» по переходу полузащитника Резиуана Мирзова. «Ростову» не поступало предложений по Мирзову.

«Ростов» не ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу Мирзова

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