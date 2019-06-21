Футбол
«Ростов» не ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу МирзоваNews.ru 12:55
В футбольном клубе «Ростов» ответили на слухи о переговорах с московским «Спартаком» по переходу полузащитника Резиуана Мирзова. «Ростову» не поступало предложений по Мирзову.
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Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова. В настоящий момент красно-белые являются наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры 25-летнего футболиста.Чемпионат08:26
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