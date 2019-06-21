«Ростов» не ведет переговоры со «Спартаком» по МирзовуСпорт-Экспресс вчера в 12:30

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова. В настоящий момент красно-белые являются наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры 25-летнего футболиста.

с чего всё началось

В "Ростове" опровергли информацию о переговорах со "Спартаком" по трансферу полузащитника Резиуана Мирзова.

«Ростов» не ведет переговоры со «Спартаком» по Мирзову

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