Футбол

«Ростов» не ведет переговоры со «Спартаком» по МирзовуСпорт-Экспресс вчера в 12:30

В "Ростове" опровергли информацию о переговорах со "Спартаком" по трансферу полузащитника Резиуана Мирзова.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Мирзова

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова. В настоящий момент красно-белые являются наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры 25-летнего футболиста.
Чемпионатвчера в 08:26

Подробнее о событии

СМИ: Мирзов может перейти в «Спартак» за 3,5 миллиона евро

Советский спортвчера в 09:45

«Ростов» не ведет переговоры со «Спартаком» по Мирзову

Спорт-Экспрессвчера в 12:30

«Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Мирзова

Чемпионатвчера в 08:26

«Спартак» желает пригласить Мирзова

Sport.ruвчера в 09:28

«Спартак» ведет переговоры о трансфере игрока «Ростова»

Газета.Ruвчера в 09:04

Мирзов может перейти в «Спартак» за 3,5 млн евро

Soccer.ruвчера в 08:47

«Ростов» ответил на слухи о переговорах со «Спартаком» по Мирзову

Матч ТВвчера в 13:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:13, Вашингтон
Происшествия

Гроза в Петербурге привела к подтоплению дорог, ресторанов и метро

Обновлено вчера в 19:53
Политика

Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек

«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

Обновлено вчера в 23:05
Политика

В АТОР назвали количество находящихся в Грузии российских туристов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерное количество находящихся в Грузии российских туристов.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия

Пожар в жилом доме в Челябинской области локализовали

Обновлено вчера в 22:10
Шоу-бизнес

Таня Терешина: «Как прожить на 100 тысяч? У меня же дети»

Певица уверена, что прожить на 100 тысяч рублей в месяц с двумя детьми просто невозможно.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

В ходе протестов в Тбилиси пострадали 16 человек

В результате столкновений протестующих и сотрудников полиции возле здания парламента Грузии в центре Тбилиси пострадали 16 человек.
Обновлено 20 июня в 16:52
Экономика

Ford продаст два своих завода в России

Обновлено вчера в 15:25
Футбол

Московское «Динамо» разгромило словенский «Рудар» в контрольном матче

Обновлено вчера в 13:38
Экономика

Суд частично снял арест с активов Дмитрия Ананьева

Арбитражный суд Москвы частично снял арест с активов бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:21
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в разрушении «архитектуры безопасности» Европы

В Оборонном колледже НАТО обвинили Россию в желании уничтожить европейскую «архитектуру безопасности».
Обновлено вчера в 02:10
Шоу-бизнес

Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет

В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:18
Политика

Украина заявляет об угрозе потери газотранспортной системы

Бывший транспортный министр Евгений Червоненко заявил, что в 2019 году Украина рискует лишиться газотранспортной системы, и, если это случится, государство ждет югославский вариант.
Обновлено вчера в 09:12
Политика

Трамп определился с кандидатом на пост министра обороны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил предложить и.о. главы Пентагона Марка Эспера на должность министра обороны.
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие

Трамп подтвердил готовность ударить по Ирану

Лидер США Дональд Трамп подтвердил, что 20 июня был готов приказать ударить по Ирану, соответствующее заявление он сделал в Twitter.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол

Сальвадор и Ямайка сыграли вничью

Сборные Сальвадора и Ямайки сыграли вничью (0:0) в матче второго тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ.
Обновлено вчера в 21:09
Шоу-бизнес

Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри впервые за два года был замечен папарацци на улицах Нью-Йорка.
Обновлено вчера в 07:59
Политика

Huawei подала в суд на Минторг США

Китайская корпорация Huawei обратилась в американский суд с иском против министерства торговли США, потребовав ей конфискованное властями Соединенных Штатов телекоммуникационное оборудование, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

В Грузию не пустили специального корреспондента «Коммерсанта»

Пограничная полиция Грузии не пустила в страну специального корреспондента «Коммерсанта» Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 10:23
Общество

МВД предлагает ввести новые полномочия инспекторов

МВД России предложило расширить полномочия служащих в Госавтоинспекции, передает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 06:25
Культура

Макрон вручил Элтону Джону орден Почетного легиона

Певец и композитор из Великобритании Элтон Джон удостоился звания кавалера ордена Почетного легиона, который ему лично вручил президент Франции Эмманюэль Макрон на приеме, состоявшемся 22 июня в Елисейском дворце во время празднования Дня музыки во Франции.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Путин пообещал повышение пенсий

Глава государства напомнил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05 процента.
Обновлено 20 июня в 05:35
Культура

Ургант получил леща от Поперечного

Обновлено вчера в 21:04
Политика

Медведев отреагировал на слова президента Грузии о России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что обвинения президента Грузии Саломе Зурабишвили кажутся ему непрофессиональными.
Обновлено вчера в 14:33
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено вчера в 08:11
Общество

Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено вчера в 11:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Резиуан Мухамедович Мирзов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Ростов».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное