Футбол

«Ростов» не ведет переговоры со «Спартаком» по МирзовуСпорт-Экспресс вчера в 12:30

В "Ростове" опровергли информацию о переговорах со "Спартаком" по трансферу полузащитника Резиуана Мирзова.
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«Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Мирзова

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова. В настоящий момент красно-белые являются наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры 25-летнего футболиста.
Чемпионатвчера в 08:26

Подробнее о событии

СМИ: Мирзов может перейти в «Спартак» за 3,5 миллиона евро

Советский спортвчера в 09:45

«Ростов» не ведет переговоры со «Спартаком» по Мирзову

Спорт-Экспрессвчера в 12:30

«Ростов» ответил на слухи о переговорах со «Спартаком» по Мирзову

Матч ТВвчера в 13:07

«Спартак» желает пригласить Мирзова

Sport.ruвчера в 09:28

«Спартак» ведет переговоры о трансфере игрока «Ростова»

Газета.Ruвчера в 09:04

Мирзов может перейти в «Спартак» за 3,5 млн евро

Soccer.ruвчера в 08:47

«Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Мирзова

Чемпионатвчера в 08:26
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:49, Вашингтон
Происшествия

Почти 4 тыс. жителей в Пермском крае остались без газа из-за ДТП

В результате без газа остались почти 4 тыс. человек, сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России.
Обновлено в 00:41
Политика

В АТОР рассказали, сколько российских туристов находятся в Грузии

Ассоциация туроператоров России рассказала о российских туристах, которые в данный момент находятся на территории Грузии.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика

Андрей Кончаловский стал соинвестором сети аптек «Планета здоровья»

Режиссер Андрей Кончаловский решил инвестировать в сеть аптек «Планета здоровья», принадлежащей Александру Броварцу.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Жириновский увидел в провокациях в Грузии руку иностранных «дирижеров»

Российский политический деятель Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию в Грузии в интервью журналистам «iReactor», в ходе которого отметил, что к протестным движениям в республике могут быть причастны зарубежные «дирижеры».
Обновлено вчера в 08:11
Здоровье

Роспотребнадзор предложил ввести календарь прививок для пожилых людей

Роспотребнадзор выступил с инициативой сформировать календарь прививок для представителей старшего поколения.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие

Трамп остановил удар США по Ирану

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено вчера в 09:08
Культура

Ургант получил леща от Поперечного

Обновлено вчера в 21:04
Общество

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин отмечает 60-летие

Сегодня исполняется 60 лет Владимиру Шахрину – одному из основателей и автору большинства песен группы «Чайф».
Обновлено в 01:40
Финансы

Стоимость биткоина превысила 10000 долларов

В ночь с 21 на 22 июня биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая 2018 года.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Политика

Кравчук обозначил проблему команды Зеленского

Представители президента Украины Владимира Зеленского высказывают разную позицию, им нельзя этого позволять, заявил бывший глава государства Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено вчера в 07:32
Футбол

«Ливерпуль» повесил ценник на Мане

Чтобы остудить интерес руководства «сливочных», «Ливерпуль» выставил на футболиста ценник в 180 миллионов евро.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено вчера в 16:43
Общество

Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено вчера в 11:47
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

Среди представленных документов «историко-познавательного» раздела — сканы газет с первыми упоминаниями защитников Бреста, полидонесения об артобстреле крепости, указ Президиума Верховного совета СССР от 1957 года о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Футбол

СМИ: Делф может покинуть «Манчестер Сити»

Полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Делф может покинуть команду, сообщают британские СМИ.
Обновлено в 00:54
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия

В Петербурге из-за дождя затопило Лиговский проспект и ТК «Невский»

Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем.
Обновлено вчера в 18:23
Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено 20 июня в 04:25
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено 20 июня в 23:58
Шоу-бизнес

Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет

В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Армия и оружие

США хотят побеждать в обычных войнах атомным оружием

США хотят побеждать в обычных войнах атомным оружием Власти США считают возможным применение ядерного оружия в ограниченном масштабе для преломления хода конфликтов с применением обычных вооружений.
Обновлено вчера в 11:59
Кино

Рон Ховард снимет свой первый полнометражный мультфильм

Режиссёр «Аполлона-13» Рон Ховард разрабатывает свой первый анимационный проект.
Обновлено в 01:15
Общество

Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ

Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено вчера в 17:48
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено вчера в 04:46
Шоу-бизнес

Татьяна Навка в День йоги продемонстрировала стойку на гвоздях

В День йоги Татьяна Навка продемонстрировала стойку на гвоздях.
Обновлено вчера в 11:12
Хоккей

«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ

17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.
Обновлено вчера в 22:35
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Российский футболист, полузащитник клуба «Ростов».
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