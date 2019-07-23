Футбольный клуб «Ростов» сделал заявление после драки с участием болельщиков «Спартака». В частности, отмечается, что комментировать действия силовиков и полиции во время инцидента на стадионе «Ростов-Арена».

«Ростов» не комментирует действия силовиков после матча со «Спартаком»

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