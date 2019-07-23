Футбол

«Ростов» не комментирует действия силовиков после матча со «Спартаком»REGNUM 06:12

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 20 июля
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Футбольный клуб «Ростов» сделал заявление после драки с участием болельщиков «Спартака». В частности, отмечается, что комментировать действия силовиков и полиции во время инцидента на стадионе «Ростов-Арена».
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