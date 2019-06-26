«Ростов» назвал состав на матч со «Спартаком»Спорт-Экспресс 11:13

Стал известен состав "Ростова" на игру Кубка Париматч Премьер против "Спартака".

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«Ростов» назвал состав на матч со «Спартаком»

Политика ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 26 июня, полностью отклонила все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях российской делегации.

Политика В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".

Происшествия Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Происшествия В Подмосковье отравились физраствором девять пациентов больницы В больнице поселка Ржавки Подмосковья как минимум девять пациентов отравились после того, как им поставили капельницы с физраствором.

Политика Зеленский назначил своего постпреда в Крыму Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.

Гаджеты Huawei может «отключить» от Google и Android сотни миллионов человек Если Huawei будет вынуждена отказаться от использования Android, то Google потеряет 700-800 миллионов пользователей.

Происшествия Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.

Происшествия Суд арестовал московского отравителя МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».

Политика Толстой заявил в ПАСЕ, что никто не имеет права «давать уроки» России Присутствие российской делегации на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) говорит о готовности к диалогу, однако этот диалог должен быть на равных - никто не имеет права "давать уроки" России.

Общество «Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).

Общество Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.

Политика Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".

Политика Беглов отказался от подписей, собранных в Выборгском районе Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга, кандидат в губернаторы Александр Беглов сегодня, 26 июня, отказался от подписей граждан в пользу его выдвижения, собранных в Выборгском районе города.

Общество В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями» Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.

Политика В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.

Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.

Здоровье Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.

Экономика Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).

Шоу-бизнес Беременная Симоньян пришла в гости к экс-супруге своего мужа Праздник был организован в стиле «Алисы в стране чудес». На торжество отец пришел в сопровождении новой супруги.

Технологии На ЕГЭ школьникам разрешат пользоваться интернетом На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам школьники смогут искать информацию в интернете.

Политика Трамп назвал Россию потенциальным противником Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию только потенциальным противником Вашингтона.