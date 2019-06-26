Футбол
«Ростов» назвал состав на матч со «Спартаком»Спорт-Экспресс 11:13
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:41, Вашингтон
Политика
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 26 июня, полностью отклонила все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях российской делегации.
Обновлено в 12:05
Политика
В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков
МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Подмосковье отравились физраствором девять пациентов больницы
В больнице поселка Ржавки Подмосковья как минимум девять пациентов отравились после того, как им поставили капельницы с физраствором.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Поражение цели ударным беспилотником «КУБ-БЛА» сняли на видео
Концерн "Калашников" опубликовал видео, на котором показан в действии ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА".
Обновлено в 10:12
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
В ЛНР объяснили отступление украинских военных
Обновлено вчера в 14:00
Гаджеты
Huawei может «отключить» от Google и Android сотни миллионов человек
Если Huawei будет вынуждена отказаться от использования Android, то Google потеряет 700-800 миллионов пользователей.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Суд арестовал московского отравителя
МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».
Обновлено в 12:22
Политика
Толстой заявил в ПАСЕ, что никто не имеет права «давать уроки» России
Присутствие российской делегации на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) говорит о готовности к диалогу, однако этот диалог должен быть на равных - никто не имеет права "давать уроки" России.
Обновлено в 10:41
Общество
«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов
С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Общество
Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.
Обновлено в 08:50
Политика
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".
Обновлено в 11:25
Политика
Беглов отказался от подписей, собранных в Выборгском районе Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга, кандидат в губернаторы Александр Беглов сегодня, 26 июня, отказался от подписей граждан в пользу его выдвижения, собранных в Выборгском районе города.
Обновлено в 11:14
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС
Обновлено вчера в 10:53
Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Культура
С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы
Обновлено в 04:23
Здоровье
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Общество
Каждый второй россиянин не отличает ложь от правды
Отличить достоверную информацию от фейков не могут 42% россиян.
Обновлено в 11:38
Экономика
Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей
Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Беременная Симоньян пришла в гости к экс-супруге своего мужа
Праздник был организован в стиле «Алисы в стране чудес». На торжество отец пришел в сопровождении новой супруги.
Обновлено в 08:03
Технологии
На ЕГЭ школьникам разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам школьники смогут искать информацию в интернете.
Обновлено вчера в 23:04
Наука
Зомби среди животных: оса-наездник, мокрица-присоска и гриб, вызывающий суицид у муравьев
Обновлено в 11:01
Политика
Трамп назвал Россию потенциальным противником
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию только потенциальным противником Вашингтона.
Обновлено в 10:29
Кино
Вин Дизель показал видео со съемок «Форсажа-9»
Знаменитый американский актер Вин Дизель рассказал о первом съемочном дне девятой части киносериала «Форсаж».
Обновлено в 01:01
Кино
Скончался режиссер и актер Валерий Харченко
Обновлено в 01:28