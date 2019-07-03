У "Ростова" дважды отличился Эльдор Шомуродов, а единственный гол армейцев на счету Федора Чалова. Завтра в Австрии состоится заключительный матч турнира, в котором сыграют "Краснодар", имеющий как и "Ростов" 6 очков и "Спартак", заработавший пока только 3 очка.

«Ростов» нанес поражение ЦСКА на турнире в Австрии

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