Футбол

«Ростов» нанес поражение ЦСКА на турнире в АвстрииМосковский Комсомолец вчера в 14:17

У "Ростова" дважды отличился Эльдор Шомуродов, а единственный гол армейцев на счету Федора Чалова. Завтра в Австрии состоится заключительный матч турнира, в котором сыграют "Краснодар", имеющий как и "Ростов" 6 очков и "Спартак", заработавший пока только 3 очка.
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