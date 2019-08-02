Футбол
«Ростов» наказан за столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНомREGNUM 09:39
Напомним, что столкновения произошли 20 июля после матча 2-го тура премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком» (ничья — 2:2). После завершения матча фанатов «Спартака» удерживали в подтрибунном помещении, чтобы найти нарушителей правил нахождения на стадионе.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста Малкома из «Барселоны»
Обновлено в 10:15
Политика
МИД РФ назвал серьезнейшей ошибкой выход США из ДРСМД
Министерство иностранных дел России прокомментировало выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и приостановление действия соглашения.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Политика
В офисе Зеленского не слышали об отставке Богдана
Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка опроверг информацию распространившуюся в украинских СМИ о том, что глава администрации президента Украины Андрей Богдан подал в отставку.
Обновлено вчера в 14:37
Кино
Анджелина Джоли занялась балетом ради фильма Marvel
Американская актриса Анджелина Джоли приступила к изнурительным тренировкам перед началом съемок в новом блокбастере студии Marvel «Вечные».
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы
В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.
Обновлено вчера в 17:31
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Космос
NASA обнаружило ближайшую к Земле пригодную для жизни планету
Обновлено вчера в 10:31
Авто
Представлен обновлённый кемпер Volkswagen California
После предварительного анонса в прошлом месяце Volkswagen представила обновленный фургон California 6.1 перед публичным дебютом на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе в конце августа.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Авиация Минобороны избавила от задымления города в Красноярском крае
Применение самолётов и вертолётов Минобороны РФ для тушения природных пожаров позволило ликвидировать задымление в городах Красноярского края, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг
"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Происшествия
«Проект»: Через счета членов ФБК прошло более миллиарда рублей из-за рубежа
«Проект» располагает сведениями, что уголовное дело в отношении членов ФБК может быть возбуждено по ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступных путем».
Обновлено в 09:56
Общество
Названо самое чистое место для купания в Крыму
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут.
Обновлено в 07:00
Экономика
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах
В России 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Александр Цекало готовится стать отцом с новой женой
Советский и российский шоумен, телеведущий, актер и певец Александр Цекало готовится стать отцом с новой женой.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:28
Финансы
Максимальная ставка в топ-10 банков по вкладам снизилась до 7,05%
По итогам третьей декады июля средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов в рублях, снизилась до 7,05%.
Обновлено в 10:22
Общество
Названы регионы России с наибольшим количеством абортов
Министерство здравоохранения России назвало три региона с наибольшим числом абортов, которые были сделаны в 2018 году, соответствующие данные опубликованы в статистическом сборнике министерства за прошлый год.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 и ожидается цунами
Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло недалеко от острова Суматра в Индонезии.
Обновлено в 08:59
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области
Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.
Обновлено в 06:11
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Киеве обрушилась часть Паркового моста
Обновлено в 09:20
Кино
Названа дата премьеры мультсериала «Сказочный патруль. Хроники чудес»
Напомним, в 2017 году мультсериал «Сказочный патруль» стал лауреатом премии «Икар», шоу также получило серебряную награду международной премии Cyber Sousa в номинации «Лучший иностранный анимационный сериал».
Обновлено вчера в 06:06