Контрольно-дисциплинарная комиссия РФС оштрафовала «Ростов» на 650 тыс. руб. и условно дисквалифицировала домашнюю арену клуба на два матча за столкновение сотрудников ОМОНа с болельщиками «Спартака». Об этом журналистам заявил глава комиссии Артур Григорьянц.

«Ростов» наказали за драку ОМОНа и фанатов «Спартака»

Финансы Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.

Политика Кличко опроверг объединение с Ляшко против «зеленой чумы» Ранее Олег Ляшко на своей странице в Facebook записал видеообращение, в котором рассказал, что мэр Киева Виталий Кличко согласился объединиться с ним в борьбе с «зеленой чумой».

Футбол Шаронов рассказал о подготовке «Рубина» к матчу с ЦСКА Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов рассказал, как проходит подготовка клуба к предстоящей игре чемпионата России с московским ЦСКА.

Политика Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.

Общество Путин подписал закон о повышении детских пособий Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.

Политика Трамп подписал указ о введении санкций против России по делу Скрипалей Американский лидер Дональд Трамп подписал указ, в котором перечислены ограничительные меры, под которые может попасть Россия в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кино Аниматор оригинального «Короля льва» раскритиковал ремейк Издание HuffPost обратилось к 13 аниматорам и художникам, которые работали над мультфильмом «Король Лев» 1994 года, чтобы узнать их мнение о ремейке Джона Фавро, который Disney выпустил в 2019 году.

Политика Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.

Футбол СМИ: интересовавший «Спартак» футболист Пушкаш может перейти в «Бирмингем» Утверждается, что 23-летний Пушкаш планировал перейти в итальянский "Палермо", но финансовые проблемы клуба не позволили провести трансфер.

Культура Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3» Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.

Футбол Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении По решению суда Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев колонии каждый, братья Кокорины — по полтора года колонии.

Политика Трамп заявил об отказе Рэтклиффа от должности главы нацразведки Президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы национальной разведки страны.

Здоровье Бутилированная вода поможет сохранить здоровье россиян Для решения одной из острых российских проблем, потребуется бутилированная вода, сообщает DEITA.

Армия и оружие Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса В ЛНР сообщили, что причиной вывода силовиков стали случаи хищений оружия и военного имущества Командование ВСУ приняло решение о срочном выводе из Донбасса 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

Политика Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.

Общество Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам» Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.

Происшествия На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.

Наука Найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга Как передает MedicalXpress, прионная инфекция, а также бешенство у коров и болезнь Крейтцфельдта приводят к преждевременной смерти из-за гибели мозга.

Игры Rockstar Games раскрыла особенности ролей в Red Dead Online Главным нововведением станет появление трёх ролей с уникальными особенностями игрового процесса.

Технологии Карты «МИР» оснастят отечественным чипом для бесконтактной оплаты Первый отечественный чип, позволяющий совершать бесконтактные платежи, разработали для внедрения в карты платежной системы «МИР».

Экономика Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.

Спорт Тренер сборной России по волейболу оценил матч команды на отборе к ОИ-2020 Вадим Панков, занимающий пост главного тренера женской сборной России по волейболу, оценил игру своих подопечных в первом матче в отборочном турнире Олимпийских игр 2020 года, передает ТАСС.

Политика Путин подписал закон, разрешающий охотиться с луком и арбалетом Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте - такую возможность получат обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружия, также лук или арбалет надо будет зарегистрировать в Росгвардии, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Футбол Форвард «Спартака» может уйти в «Ахмат» Форвард красно-белых Георгий Мелкадзе интересует Ахмат, который собирается взять футболиста в аренду на один год.

Происшествия Возбуждено первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с природными пожарами в Красноярском крае.