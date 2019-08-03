Футбол

«Ростов» на выезде сыграл вничью с «Уралом»1rnd.ru 09:02

Урал — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Панюков
14′
Вараздат Ароян
20′
Отман Эль-Кабир
Юрий Бавин
33′
44′
Антонсен Норманн
Роман Емельянов
52′
60′
Элдор Шомуродов
61′
Алексей Ионов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
67′
Элдор Шомуродов
72′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
Андрей Панюков
Владимир Ильин
73′
Владимир Ильин
81′
Николай Димитров
Андрей Егорычев
83′
85′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Юрий Бавин
88′
Желто-синие сыграли вничью с "Уралом". Игру "Ростов" провел на выезде, в Екатеринбурге. Счет в матче открыли хозяева поля - на 14-й минуте забил Панюков.
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