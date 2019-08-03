Желто-синие сыграли вничью с "Уралом". Игру "Ростов" провел на выезде, в Екатеринбурге. Счет в матче открыли хозяева поля - на 14-й минуте забил Панюков.

«Ростов» на выезде сыграл вничью с «Уралом»

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