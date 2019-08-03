Футбол
«Ростов» на выезде сыграл вничью с «Уралом»1rnd.ru 09:02
Андрей Панюков
|14′
Вараздат Ароян
|20′
Отман Эль-Кабир
Юрий Бавин
|33′
|44′
Антонсен Норманн
Роман Емельянов
|52′
|60′
Элдор Шомуродов
|61′
Алексей Ионов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
|67′
Элдор Шомуродов
|72′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
Андрей Панюков
Владимир Ильин
|73′
Владимир Ильин
|81′
Николай Димитров
Андрей Егорычев
|83′
|85′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Юрий Бавин
|88′
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
8
Емельянов
27
Меркулов
44
Егорычев
57
Фидлер
10
Бикфалви
6
Аугустыняк
14
Бавин
11
Ильин
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
9
Сигурдарсон
17
Норманн
7
Еременко
8
Попов
26
Саплинов
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Желто-синие сыграли вничью с "Уралом". Игру "Ростов" провел на выезде, в Екатеринбурге. Счет в матче открыли хозяева поля - на 14-й минуте забил Панюков.
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