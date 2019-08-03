В четвёртом туре российской премьер-лиги футбольный клуб «Ростов» играл гостевой матч с екатеринбургским «Уралом». Хозяева дважды вели в счете, но дончане отыгрывались после каждого гола.

«Ростов» на выезде разделил очки с «Уралом»

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