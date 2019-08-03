Футбол

«Ростов» на выезде разделил очки с «Уралом»Пульс Дона вчера в 09:19

Урал — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Панюков
14′
Вараздат Ароян
20′
Отман Эль-Кабир
Юрий Бавин
33′
44′
Антонсен Норманн
Роман Емельянов
52′
60′
Элдор Шомуродов
61′
Алексей Ионов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
67′
Элдор Шомуродов
72′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
Андрей Панюков
Владимир Ильин
73′
Владимир Ильин
81′
Николай Димитров
Андрей Егорычев
83′
85′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Юрий Бавин
88′
В четвёртом туре российской премьер-лиги футбольный клуб «Ростов» играл гостевой матч с екатеринбургским «Уралом». Хозяева дважды вели в счете, но дончане отыгрывались после каждого гола.
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