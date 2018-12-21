Футбол
«Ростов» летом продлил контракт со Скопинцевым до 2023 года
«Ростов» летом продлил контракт со Скопинцевым до 2023 годаЧемпионат10:27
«Ростов» ещё летом подписал новый контракт с полузащитником Дмитрием Скопинцевым. Как сообщает Sport24, новое соглашение рассчитано до 2023 года. Срок прежнего контракта истекает в 2019 году.
Чемпионат10:27
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Футбол
«Ливерпуль» добился в АПЛ 7-й победы подряд, обыграв «Вулверхэмптон»
Подопечные Юргена Клоппа добились победы над "волками" со счетом 2:0. Первый гол в матче был забит египетским нападающим Мохамедом Салахом уже на 18-й минуте матча.
Обновлено в 17:34
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха
Обновлено в 16:54
Футбол
Глушаков назвал нападение фаната на него заказной акцией
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что нападение фаната на него во время матча с «Рапидом» (1:2) в матче Лиги Европы является частью большой кампании против него.
Обновлено в 17:20
Футбол
«Хетафе» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче Примеры
«Жирона» сыграла вничью в матче 17-го тура испанской Примеры с «Хетафе».
Обновлено в 15:21
Футбол
Фарфан признан лучшим игроком «Локомотива» в декабре
Болельщики "Локомотива" назвали полузащитника команды Джефферсона Фарфана лучшим игроком декабря.
Обновлено в 15:09
Футбол
«Ювентус» продлил соглашение с «adidas»
Новый контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. За этот период итальянский чемпион получит от спонсора 408 миллионов евро.
Обновлено в 15:37
Футбол
Вальверде: «Мурильо поможет нам в краткосрочной перспективе»
Обновлено в 12:20
Футбол
Футболист простился с клубом через час после подписания контракта
Защитник Джеймс Коллинз пополнил команду английского футбольного клуба «Астон Вилла», а уже через час пожалел о своем решении и разорвал контракт на сумму 55 тысяч евро.
Обновлено в 17:32
Футбол
В «МЮ» футболисты ставили крупные деньги на увольнение Моуринью
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес выиграл у одноклубника защитника Маркоса Рохо крупную сумму, поставив на увольнение главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:18
Футбол
«Челси» может приобрести Игуаина
Обновлено вчера в 23:01
Футбол
Венгер: «С Эмери „Арсенал“ находится в хороших руках»
Появились новые футболисты, которые придали стабильности защите, у них все хорошо. Команда находится в хороших руках.
Обновлено в 10:26
Футбол
Альфонс Ареола: «Буффон всегда был моим кумиром»
Голкипер "ПСЖ" Альфонс Ареола заявил, что его одноклубник Джанлуиджи Буффон всегда был для него кумиром.
Обновлено в 14:32
Футбол
«ПСЖ» отпустил Неймара в досрочный отпуск
Форвард "ПСЖ" Неймар уже проводит отпуск в Бразилии и вернется во Францию только в январе, рапортует L'Equipe.
Обновлено в 03:10
Футбол
ФИФА назвала ЧМ-2018 в России лучшим в истории
Цифры подтверждают, что чемпионат мира в России стал лучшим в истории.
Обновлено в 07:20
Футбол
Рой Кин: «Футболисты „МЮ“ бросили Моуринью под автобус»
Фигурально выражаясь, игрокам сошло с рук убийство. Они спрятались за тренером, бросив его под автобус.
Обновлено в 10:52