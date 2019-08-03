Футбольный клуб «Ростов» в субботу вничью сыграл с командой «Урал» — 2:2, сообщается на сайте ростовского клуба. Ростовчане проявили себя активно с самого начала игры, но счет открыл «Урал» на 14-й минуте. «Ростов» мог отыграться на 28-й минуте, но игроку не хватило силы.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Армия и оружие Военный беспилотник «Охотник» совершил первый полет Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили журналистам в Минобороны.

Авто В Сети показали самый быстрый «Запорожец» за 20 миллионов рублей Кроме необычного внешнего вида экземпляр отличается среднемоторной компоновкой, уникальными обвесами, автоматическими дверями, светодиодной оптикой от Harley-Davidson, а также 1,8-литровым 260-сильным мотором от Toyota, который охлаждается с помощью дополнительных воздухозаборников и вентиляторов.

Кино «Союзмультфильм» предложил работу автору мемов по «Игре Престолов» "Союзмультфильм" предложил работу художнику из Сыктывкара Прокопию Уляшову, который стал известен после публикации мемов по "Игре престолов", стилизованных под работы студии.

Армия и оружие Группа «Кронштадт» покажет на МАКС беспилотник вертикального взлета Группа «Кронштадт» покажет на авиакосмическом салоне МАКС-2019 масштабный макет семитонного беспилотного летательного аппарата вертикального взлета, рассказал официальный представитель группы.

Политика СПЧ призвал участников несанкционированных акций уважать закон Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов обвинил организаторов субботнего несанкционированный митинг в центре Москвы в безответственности.

Общество Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.

Авто Гибридный седан BMW 530e дождался обновления Немецкая компания BMW показала обновленный гибрид 530e, который после апгрейда обзавелся батареей увеличенной емкости и стал потреблять меньше топлива.

Армия и оружие НАТО ищет способы регулирования военной безопасности в Арктике Оборонный колледж НАТО подготовил доклад о соблюдении военной безопасности в Арктике, в котором значительное место уделено анализу взаимоотношений с Россией.

Авто Новые фотографии Renault Talisman появились в Сети Возможно, автомобиль появится уже нынешней осенью – рестайлинговая версия призвана возродить его продажи.

Космос Роскосмос перенес запуск второго метеоспутника «Арктика-М» Представители Роскосмоса решили перенести на два года запуск второго метеорологического спутника "Арктика-М", который должен служить для мониторинга климата и окружающей среды на севере.

Футбол Кононов и Хохлов подвели итоги матча «Спартак» — «Динамо» "Ребята отдали все силы, но победить не удалось" Матч между "Спартаком" и "Динамо" получился достаточно боевым, как и подобает дерби, но при этом завершился без забитых мячей.

Гаджеты Названы 5 популярных смартфонов, больше всего подешевевших в России Среди наиболее подешевевших смартфонов присутствует модель Redmi Note 7 от популярного китайского бренда Xiaomi.

Армия и оружие Американский самолет провел разведку у берегов Крыма В субботу, 3 августа, в СМИ появилась информация о том, что самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма.

Общество В Парке Горького начался «Шашлык Live» Невероятный по размаху форум рока и барбекю "Шашлык Live" стартовал в столичном Парке Горького.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Экономика В Дагестане планируется построить завод по переработке рыбы Власти Дагестана проводят активную работу по возрождению промышленного рыболовства, в рамках которой планируется построить завод по переработке рыбы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

Политика Соратник Джонсона заявил о неспособности парламента остановить Brexit 30 июля министр по выходу Великобритании из Евросоюза Стивен Баркли заявил, что Соединенное Королевство покинет европейское сообщество 31 октября независимо от того, договорятся стороны об условиях Brexit или нет.

Политика Американцы положительно оценили военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest Главный морской парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России, который прошел в Петербурге 28 июля.