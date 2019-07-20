Футбол
«Ростов» и «Спартак» встретятся во втором туре чемпионата РоссииНева Спорт вчера в 21:04
«Ростов» и «Спартак» встретятся в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить в Ростове сегодня, 20 июля, стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени. После первого тура обе команды имеют в своём активе по три очка.
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Ростов - Спартак 20 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Комсомольская правдавчера в 17:00
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