Футбол

ФК «Ростов» сыграл со «Спартаком» вничьюПанорама Ростова-на-Дону вчера в 17:04

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
ФК «Ростов» в прошедшем сегодня матче Премьер-Лиги сыграл с московским «Спартаком» вничью, сровняв счет на последних минутах. Первый гол на 23-й минуте забил полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. Буквально через три минуты Луис Адриано с 11-метрового пенальти сровнял счет.
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