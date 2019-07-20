Футбольный клуб «Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче второго тура чемпионата России. Встреча прошла 20 июля на «Ростов-Арене» и завершилась со счётом 2:2.

Политика После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.

Кино Фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборам Фильм «Мстители: Финал» уже почти установил новый мировой рекорд по кассовым сборам, вскоре он отодвинет на второе место предыдущего рекордсмена — блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар».

Политика На Украине к 9:00 не открылось восемь избирательных участков Восемь избирательных участок для голосования на досрочных выборах в Верховную раду по состоянию на 09:00 часов утра воскресенья пока не начали свою работу.

Единоборства Российский боец UFC Олейник проиграл за 12 секунд и попал в больницу Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник уступил американцу Уолтеру Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.

Политика Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.

Происшествия Зампред правительства Сахалинской области уволен из-за драки в кафе Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска.

Здоровье Медики прогнозируют победу над диабетом через 10 лет Уже имеются первые технологии для лечения диабета из-за повреждения стволовых клеток, ее активная эксплуатация возможна через 10 лет.

Происшествия В Москве у безработного отняли почти 5 миллионов рублей На улице Академика Королева, расположенной на северо-востоке Москвы, мужчина подвергся нападению злоумышленников, которые отобрали у него рюкзак с 4,85 миллиона рублей.

Политика Бойко проголосовал на выборах в Верховную раду Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко проголосовал на досрочных выборах в парламент Украины и выразил надежду на то, что после смены Верховной рады страна "встанет на нормальные рельсы".

Политика Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина» Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».

Гаджеты LG готовит новое семейство смартфонов M Series Наблюдатели полагают, что LG готовит к выпуску новое семейство смартфонов M Series.

Происшествия Огонь подошёл к домам: серьёзный пожар в Новоорском районе На место ЧП выехал врио губернатора Оренбургской области. и Как сообщает пресс-служба администрации Орска, в связи с природным пожаром в Новоорском районе существует угроза задымления нашего города.

Политика Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.

Происшествия Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой В предыдущем посте Панин показал фото царя Николая II, который дает своей дочери сделать затяжку из сигареты в мундштуке.