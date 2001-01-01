Футбол

«Ростов» и «Спартак» сыграли вничьюREGNUM 16:56

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Футбольный клуб «Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче второго тура чемпионата России. Встреча прошла 20 июля на «Ростов-Арене» и завершилась со счётом 2:2.
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

Пенальти и гол Зуева в добавленное время — в обзоре игры «Ростов» — «Спартак»

Чемпионат21:26

Матч «Ростова» со «Спартаком» закончился вничью

161.ru16:54

«Спартак» упустил победу в матче с «Ростовом» – 2:2. Зуев сравнял на 91-й минуте

Sports.ru04:45

«Спартак» испугался своей силы

Спорт-Экспресс18:15

«Ростов» вырвал ничью в матче со «Спартаком»

Советский спорт16:27

РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», пропустив гол на 91-й минуте

Бомбардир.ру16:27

Прощание с Гацканом, дуэль Георгичей и возвращение «сбитого летчика»: чего ждать от встречи «Ростова» со «Спартаком»

Блокнот Ростов-на-Дону02:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:47, Вашингтон
Политика

Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
Наука

Названы способные повлиять на появление рака события в жизни

Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.
Обновлено в 10:17
Политика

Владимир Путин прибыл в Иркутскую область

Президент России Владимир Путин 19 июля прибыл в город Братск, откуда направится в районы, пострадавшие от наводнения, сообщили в администрации президента.
Обновлено вчера в 00:09
Технологии

BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ

Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Сына Рудковской и Плющенко увезли на скорой прямо с тренировки

Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко увезли на скорой помощи прямо с тренировки.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия

Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 14:08
Общество

Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней

Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Общество

Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации

Обновлено в 20:53
Авто

ГАЗель. Создание легенды

Обновлено в 12:36
Общество

Американская журналистка рассказала о восхитившем ее месте в Москве

Обновлено в 20:41
Политика

Рябков встретился с Мадуро в Каракасе

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Обновлено в 19:44
Космос

«Союз МС-13» пристыковался к МКС

Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 18:53
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено вчера в 12:08
Политика

Британия начала искать российский след в задержании Ираном ее танкера

Британская разведка расследует версию о причастности России к задержанию Ираном танкера Stena Impero, пишут СМИ.
Обновлено в 20:59
Политика

После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски

Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.
Обновлено в 19:43
Происшествия

Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.
Обновлено в 12:49
Политика

На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду

В 8:00 в воскресенье, 21 июля, на Украине начнут работу избирательные участки, жителям страны предстоит определить новый состав Верховной рады.
Обновлено в 18:21
Политика

Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
Обновлено в 18:52
Армия и оружие

Бригада ВСУ выразила готовность дать отпор России в Чернобыле

Обновлено в 19:00
Армия и оружие

Новый министр обороны Германии призвала увеличить военные расходы

Расходы на оборону ФРГ требуется увеличить до 2% ВВП, заявила новый министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр 20 июля в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Обновлено в 20:46
Политика

В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце

Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Космос

Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли

Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено вчера в 10:14
Наука

Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов

Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 02:17
Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Происшествия

На соревнованиях в Обнинске погиб смоленский мотогонщик

Обновлено в 16:27
Происшествия

В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Гаджеты

Apple готовит аналог разрабатываемой Huawei операционной системы

Компания Apple к 2020 году может выпустить новую операционную систему, получившую название SiriOS.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет

Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.
Обновлено в 12:10
Здоровье

Новороссийский врач вылечил 4-летнего мальчика, которому не смогли помочь зарубежные медики

Семья возила сына на обследование в лучшие клиники страны, четыре раза они ездили за границу, где медики все же выяснили, в чем причина приступов.
Обновлено в 09:26
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное