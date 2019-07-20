Футбол

«Ростов» и «Спартак» сыграли вничьюREGNUM 16:56

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Футбольный клуб «Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче второго тура чемпионата России. Встреча прошла 20 июля на «Ростов-Арене» и завершилась со счётом 2:2.
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