Футбол

Ростов — Спартак 2:2Газета.Ru 16:26

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2. В составе красно-белых отличились Луис Адриано и Георгий Джикия. У хозяев мячи забили Хорен Байрамян и Александр Зуев.
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