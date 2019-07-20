Футбол
«Ростов» и «Спартак» определились со стартовыми составамиМатч ТВ 13:24
Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком».
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Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Бывший супруг певицы Ани Лорак намекнул на новый роман
Фото: Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу Вначале в прессе появились слухи о том, что мужчина изменяет супруге.
Обновлено в 13:04
Политика
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Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Пропавший в Польше 5-летний мальчик из России найден мертвым
Полиция обнаружила тело пропавшего 10 июля в Польше пятилетнего российского мальчика.
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Космос
«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
Обновлено в 12:52
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет
Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.
Обновлено в 12:10
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
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Обновлено в 10:15
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Футбол
ФК «Краснодар» вырвал гостевую победу у «Уфы»
Обновлено в 11:12
Политика
Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных систем С-400.
Обновлено в 13:16
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Марселя» в «Спартак»
Нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жие в ближайшее время подпишет контракт с московским «Спартаком», сообщает Total Football.
Обновлено в 11:19
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крёстным его дочери
Американский режиссёр Оливер Стоун в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой стать крёстным отцом его дочери.
Обновлено вчера в 16:19
Армия и оружие
Китайский эсминец прибудет в Петербург с неофициальным визитом
24 июля у набережной Лейтенанта Шмидта пришвартуется ракетный эсминец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Си Ань».
Обновлено в 12:03
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400
Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».
Обновлено в 05:47
Происшествия
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter полиции Лондона
Кибервзломщики вскрыли интернет-страницу, электронную почту и аккаунт Скотленд-Ярда, пишет британская газета The Independent.
Обновлено в 00:11
Футбол
Международный кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Интер»
На стадионах США, Европы и Азии проходит седьмой в истории розыгрыш Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 10:13
Общество
В США шесть человек погибли из-за жары
Аномально жаркая погода стала причиной смерти по меньшей мере шести человек в разных штатах США, сообщает телеканал CBS.
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Происшествия
Толпа насмерть забила мужчину за убийство павлина
Обновлено в 09:27
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 01:52
Общество
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Обновлено в 12:32
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51