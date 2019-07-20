Футбол
«Ростов» и «Спартак» определились со стартовыми составамиМатч ТВ 13:24
Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком».
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Футбол
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