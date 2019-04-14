«Ростов» и «Спартак» определились с формой на матчSport24.ru 04:42

Гости выйдут на поле в белых футболках, вратарь — в желтой. Матч «Ростов» — «Спартак» начнется в 19:00 мск.

«Ростов» и «Спартак» определились с формой на матч

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