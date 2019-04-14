Футбол
«Ростов» и «Спартак» определились с формой на матчSport24.ru 04:42
Гости выйдут на поле в белых футболках, вратарь — в желтой. Матч «Ростов» — «Спартак» начнется в 19:00 мск.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Политика
Порошенко прибыл на дебаты на стадион «Олимпийский»
Президент Украины Петр Порошенко прибыл на дебаты с шоуменом и актером Владимиром Зеленским на стадион «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Милонов заявил о нападении на спецстоянке в Петербурге
Депутат Государственной думы Виталий Милонов написал заявление в полицию о том, что на него напал сотрудник спецстоянки в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь депутата.
Обновлено в 05:11
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ
Обновлено в 06:01
Общество
Русская Германия (Германия): немцев испортил квартирный вопрос (Русская Германия)
В субботу, 6 апреля, на протестную акцию под девизом «Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn» («Вместе против выселения и безумия квартплат») на улицы немецкой столицы вышли, по подсчетам организаторов, почти 35 тыс. человек.
Обновлено в 06:47
Политика
В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегации
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
Обновлено в 06:07
Общество
Рейтинг богатейших домов в «Игре престолов» опубликовал Bloomberg
Агентство Bloomberg при содействии фанатов сериала HBO "Игра престолов" составило рейтинг самых богатых домов Вестероса.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121
Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Единоборства
Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов
Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.
Обновлено в 06:38
Кино
Звезда «Игры престолов» признался, что получил роль через фейсбук
Звезда "Игры престолов" и самый сильный человек в мире Хафтор Бьёрнссон рассказал, что получил роль в культовом сериале через фейсбук, передает CNBC.
Обновлено в 03:03
Автоспорт
Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае.
Обновлено в 04:54
Гаджеты
LG представила телевизор с прозрачным экраном
Компания LG Electronics показала 55-дюймовый телевизор на недавней выставке в Тайбэе.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Культура
Умерла художница Ксения Успенская
Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:27
Единоборства
Нурмагомедов обратился к претенденту на свой титул
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Волочкова украсила дом воздушными шарами для возлюбленного
Судя по снимку, балерина украсила дом воздушными шарами красного и золотого цветов в форме сердца, в том числе выставила приборы для празднования на нескольких персон.
Обновлено в 05:32
Политика
Замглавы Военного совета Судана встретился с поверенным в делах США
Заместитель главы Военного переходного совета Судана Мухаммад Хамдан Декло встретился в воскресенье в президентском дворце с временным поверенным в делах США в Хартуме Стивеном Кутсисом, говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости от пресс-службы совета.
Обновлено в 06:20
Гаджеты
Ночная зарядка может «сжечь» смартфон
Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Происшествия
На артистку «Геликон-оперы» напали в Москве
Певица хора столичного театра "Геликон-опера" Мелания Заридзе стала жертвой нападения.
Обновлено в 07:14
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница
В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
Обновлено вчера в 03:55
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Украинцы на телегах пытались провезти контрабанду в Белоруссию
На границе задержали двоих человек, которые незаконно провозили 800 килограммов сала Погранслужба Украины сообщила о задержании двоих граждан страны, которые пытались вывезти в Белоруссию 800 килограммов сала из Волынской области.
Обновлено в 01:52
Спорт
Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 20:33
Шоу-бизнес
Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона
Обновлено в 05:14
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Происшествия
Юную любовницу Гуфа изнасиловали в ночном клубе
Бывшая любовница популярного рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Яна Шевцова заявила, что ее изнасиловали в ночном клубе Ханты-Мансийска.
Обновлено в 03:05
Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49