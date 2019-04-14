«Ростов» и «Спартак» определились с формой на матчSport24.ru 04:42

Гости выйдут на поле в белых футболках, вратарь — в желтой. Матч «Ростов» — «Спартак» начнется в 19:00 мск.

«Ростов» и «Спартак» определились с формой на матч

Политика Порошенко прибыл на дебаты на стадион «Олимпийский» Президент Украины Петр Порошенко прибыл на дебаты с шоуменом и актером Владимиром Зеленским на стадион «Олимпийский» в Киеве.

Происшествия Милонов заявил о нападении на спецстоянке в Петербурге Депутат Государственной думы Виталий Милонов написал заявление в полицию о том, что на него напал сотрудник спецстоянки в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь депутата.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.

Общество Русская Германия (Германия): немцев испортил квартирный вопрос (Русская Германия) В субботу, 6 апреля, на протестную акцию под девизом «Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn» («Вместе против выселения и безумия квартплат») на улицы немецкой столицы вышли, по подсчетам организаторов, почти 35 тыс. человек.

Политика В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегации Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

Общество Рейтинг богатейших домов в «Игре престолов» опубликовал Bloomberg Агентство Bloomberg при содействии фанатов сериала HBO "Игра престолов" составило рейтинг самых богатых домов Вестероса.

Армия и оружие Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121 Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Политика В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.

Единоборства Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.

Кино Звезда «Игры престолов» признался, что получил роль через фейсбук Звезда "Игры престолов" и самый сильный человек в мире Хафтор Бьёрнссон рассказал, что получил роль в культовом сериале через фейсбук, передает CNBC.

Автоспорт Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае.

Гаджеты LG представила телевизор с прозрачным экраном Компания LG Electronics показала 55-дюймовый телевизор на недавней выставке в Тайбэе.

Происшествия В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.

Культура Умерла художница Ксения Успенская Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.

Шоу-бизнес Волочкова украсила дом воздушными шарами для возлюбленного Судя по снимку, балерина украсила дом воздушными шарами красного и золотого цветов в форме сердца, в том числе выставила приборы для празднования на нескольких персон.

Политика Замглавы Военного совета Судана встретился с поверенным в делах США Заместитель главы Военного переходного совета Судана Мухаммад Хамдан Декло встретился в воскресенье в президентском дворце с временным поверенным в делах США в Хартуме Стивеном Кутсисом, говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости от пресс-службы совета.

Гаджеты Ночная зарядка может «сжечь» смартфон Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.

Происшествия На артистку «Геликон-оперы» напали в Москве Певица хора столичного театра "Геликон-опера" Мелания Заридзе стала жертвой нападения.

Важное за сутки Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия» В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.

Армия и оружие В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.

Игры Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.

Происшествия Украинцы на телегах пытались провезти контрабанду в Белоруссию На границе задержали двоих человек, которые незаконно провозили 800 килограммов сала Погранслужба Украины сообщила о задержании двоих граждан страны, которые пытались вывезти в Белоруссию 800 килограммов сала из Волынской области.

Спорт Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Происшествия Юную любовницу Гуфа изнасиловали в ночном клубе Бывшая любовница популярного рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Яна Шевцова заявила, что ее изнасиловали в ночном клубе Ханты-Мансийска.