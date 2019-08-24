Футбол
«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодежных командСпорт-Экспресс вчера в 12:53
«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 7-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги.
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Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что приглашение российского президента Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в 2020 году «безусловно, возможно», передает Bloomberg.
Обновлено в 03:16
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Футбол
«Ливерпуль» готов продать Салаха летом 2020 года
«Ливерпуль» готов расстаться с нападающим Мохамедом Салахом по окончании сезона-2019/20, сообщает Calciomercato.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Подмосковье коллекторы выстрелили в 9-летнюю девочку
В Подмосковье коллекторы выстрелили в 9-летнюю девочку. Как сообщает РенТВ, инцидент произошел в городе Красногорске.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено вчера в 17:25
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Обновлено 23 августа в 11:37
Культура
Петр Мамонов находится в реанимации с инфарктом
Обновлено в 05:22
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Футбол
«Уфа» выиграла «Зенит» без Семака
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Врачи больницы в Тюмени отказали в помощи пациентке с отеком легких
По данным региональных СМИ, 25 августа медики одной из больниц Тюмени отказались принимать пациентку в отеком легких из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.
Обновлено в 05:18
Общество
Оксимирон сообщил об уходе из лейбла Booking Machine
Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) объявил о прекращении сотрудничества с лейблом Booking Machine.
Обновлено вчера в 22:12
Космос
Илон Маск предложил обогреть Марс гигантскими зеркалами
Из курса античной истории многим запомнилась история о том, как математик Архимед придумал хитроумный способ для того, чтобы уничтожить римский флот, осадивший Сиракузы: сфокусировав солнечные лучи на деревянных кораблях при помощи бронзовых зеркал, защитники города подожгли их.
Обновлено в 00:04
Политика
МИД РФ ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой
В США миллионы заключённых, из которых свыше 50 человек — граждане России, многие болеют. Отпускайте, — говорится в сообщении МИД РФ.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Генпрокурором Украины может стать замглавы администрации Зеленского
2 июля президент Украины Зеленский повторно попросил Раду уволить главу МИД Климкина и генпрокурора Луценко.
Обновлено в 04:01
Авто
Названы топ-10 марок по объему экспорта легковых автомобилей из РФ
На четвертой и пятой строчках оказались отечественный «УАЗ» и немецкий Volkswagen, отправившие на экспорт 613 и 611 автомобилей соответственно.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Якутске 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах
Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) зарегистрировало 36 случаев острой кишечной инфекции среди людей, посетивших рестораны "София" и "Белые ночи" в Якутске, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:25
Футбол
Ракицкий поздравил Донецк с Днем города и Днем шахтера
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил Донецк с Днем города и Днем шахтера в своем инстаграме.
Обновлено в 04:22
Политика
Зеленский рассказал о мифическом взятии Дюнкерка казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Герой России Юрий Ващук назвал истребитель Су-57 гордостью ВКС РФ
Герой России назвал истребитель Су-57, имеющий уникальные лётные характеристики и сверхсовременное оборудование.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Наука
Ученые назвали самую опасную группу крови
Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что самой опасной группой крови является четвертая (АВ) с отрицательным резус-фактором.
Обновлено в 03:31
Кино
Disney представил первый промо-кадр из фильма «Стервеллы»
Студия Disney представила промо-кадр из фильма «Стервеллы», приквела мультфильма «101 далматинец».
Обновлено в 01:25
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку
Обновлено вчера в 17:20
Технологии
Почувствуй себя старым: Half-Life 2 исполнилось 15 лет
Обновлено вчера в 17:49