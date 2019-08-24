Футбол
«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодежных командСпорт-Экспресс 12:53
«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 7-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Армия и оружие
Израиль взял ответственность за ракетную атаку на Сирию
Ракетный удар 24 августа по территории Сирии нанесли ВВС Израиля. Об этом сообщили израильские военные.
Обновлено в 17:09
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 12:08
Энергетика
США направили 12 млн баррелей нефти в Китай
Обновлено в 12:44
Происшествия
Пилот погиб при крушении вертолета Ми-2 на Кубани
Позднее в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ "Интерфаксу" подтвердили гибель пилота при крушении вертолета в Каневском районе Краснодарского края.
Обновлено в 12:12
Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам
Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес
Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова
Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая до расторжения Договора РСМД была запрещена, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
На Украине назвали главные недостатки Порошенко
У политика Петра Порошенко, ранее занимавшего пост президента Украины, есть два серьезных недостатка.
Обновлено в 15:27
Музыка
Суд оштрафовал телеканал СТС за песню Лады Дэнс в сериале
Обновлено вчера в 11:13
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали необходимые прививки для школьников
В Роспотребнадзоре рассказал о необходимых прививках для школьников. Список вакцин опубликован на сайте ведомства.
Обновлено в 03:20
Футбол
Гол Зе Луиша позволил «Порту» обыграть «Бенфику»
В субботу главный матч тура состоялся в Португалии, где «Бенфика» играла с «Порту».
Обновлено в 16:09
Гаджеты
Huawei подтвердила существование флагманской платформы Kirin 985
Пока непонятно, для каких моделей предназначается эта платформа, но в презентации она упомянута в связке с фирменным модемом 5G Balong 5000.
Обновлено в 02:46
Единоборства
Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 15:37
Космос
80 предприятий Подмосковья примут участие в МАКС-2019
Обновлено вчера в 06:06
Футбол
«Фиорентина» и «Наполи» забили семь мячей на двоих
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Стефания Маликова подчеркнула фигуру облегающим нарядом
Облегающий наряд подчеркнул стройные формы Стеши.
Обновлено в 06:27
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Общество
Празднование Дня флага в Москве собрало полмиллиона участников
Около полумиллиона жителей и гостей столицы посетили 24 августа торжественные мероприятия в Москве, посвященные 350-летию Государственного флага России.
Обновлено в 16:38
Политика
Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
Обновлено в 11:45
Футбол
Глушенков не перейдет в «Верону»
Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может продолжить карьеру в «Вероне».
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено вчера в 04:27
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»
«Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:57
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»
Обновлено в 14:53
Игры
Ритуалы по инструкции: Exorcise the Demons выйдет в сентябре
Обновлено вчера в 15:35
Авто
По мнению Ричарда Хаммонда, Ford Ranger Raptor решит проблему кризиса среднего возраста
В рамках очередной рекламной компании пикапа Ford Ranger Raptor, ведущий передачи Grand Tour высоко оценивает возможности дизельного грузовика, демонстрируя его внедорожные способности.
Обновлено в 06:01
Футбол
Лэмпард: «Победа над „Норвичем“ придаст нам уверенности»
Обновлено в 13:03
Армия и оружие
КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты
Северная Корея заявила, что она провела успешные испытания новой сверхкрупной ракеты.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
Зрелищное видео полётов истребителей Су-57 появилось в Сети
В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.
Обновлено в 15:12