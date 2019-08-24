«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 7-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги.

«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодежных команд

Армия и оружие Израиль взял ответственность за ракетную атаку на Сирию Ракетный удар 24 августа по территории Сирии нанесли ВВС Израиля. Об этом сообщили израильские военные.

Политика МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Происшествия Пилот погиб при крушении вертолета Ми-2 на Кубани Позднее в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ "Интерфаксу" подтвердили гибель пилота при крушении вертолета в Каневском районе Краснодарского края.

Общество Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.

Шоу-бизнес Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая до расторжения Договора РСМД была запрещена, сообщает RT.

Политика На Украине назвали главные недостатки Порошенко У политика Петра Порошенко, ранее занимавшего пост президента Украины, есть два серьезных недостатка.

Здоровье В Роспотребнадзоре назвали необходимые прививки для школьников В Роспотребнадзоре рассказал о необходимых прививках для школьников. Список вакцин опубликован на сайте ведомства.

Футбол Гол Зе Луиша позволил «Порту» обыграть «Бенфику» В субботу главный матч тура состоялся в Португалии, где «Бенфика» играла с «Порту».

Гаджеты Huawei подтвердила существование флагманской платформы Kirin 985 Пока непонятно, для каких моделей предназначается эта платформа, но в презентации она упомянута в связке с фирменным модемом 5G Balong 5000.

Единоборства Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Кино Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.

Общество Празднование Дня флага в Москве собрало полмиллиона участников Около полумиллиона жителей и гостей столицы посетили 24 августа торжественные мероприятия в Москве, посвященные 350-летию Государственного флага России.

Политика Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец» «Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.

Футбол Глушенков не перейдет в «Верону» Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может продолжить карьеру в «Вероне».

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.

Авто По мнению Ричарда Хаммонда, Ford Ranger Raptor решит проблему кризиса среднего возраста В рамках очередной рекламной компании пикапа Ford Ranger Raptor, ведущий передачи Grand Tour высоко оценивает возможности дизельного грузовика, демонстрируя его внедорожные способности.