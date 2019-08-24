«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 7-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги.

«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодежных команд

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