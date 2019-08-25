Футбол
«Ростов» и «Рубин» объявили составы на матч чемпионата РоссииГазета.Ru 11:21
"Ростов" и казанский "Рубин" определились со стартовыми составами на матч седьмого тура чемпионата России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Политика
В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что у всех участников G7 возобладает здравый смысл в вопросе отношений с российской стороной.
Обновлено в 13:31
Спорт
Российская спортсменка взяла серебро на ЧМ по летнему биатлону
Обновлено в 13:10
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих
Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 08:08
Единоборства
Ковалев победил Ярда техническим нокаутом и сохранил пояс WBO
В субботу, 24 августа, российский боксер Сергей Ковалев одержал победу над британцем Энтони Ярдом в поединке за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:12
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку
Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено в 12:34
Культура
Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 16:07
Здоровье
Крымской геморрагической лихорадкой на Ставрополье заболели 38 человек
У 38 человек после укусов членистоногих диагностирована крымская геморрагическая лихорадка.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
Запредельный пилотаж Су-57 показали на видео
В Сети появилось видео тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии
Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено вчера в 18:44
Армия и оружие
В Ленобласти расчеты С-400 отразили условную авиационную атаку
В ходе тактического учения военнослужащие зенитного ракетного полка совершили марш в назначенный район, зафиксировали все цели и осуществили электронные пуски.
Обновлено в 10:38
Хоккей
Рижское «Динамо» победило «Ак Барс» и выиграло Кубок ЛЖД
Рижане стали победителями турнира, одержав победы во всех матчах.
Обновлено в 12:31
Футбол
«Тоттенхэм» дома уступил «Ньюкаслу»
Лидирует Ливерпуль, победивший во всех трех встречах. Тоттенхэм дома уступил Ньюкаслу 0:1. Вулверхэмптон поделил очки с Бернли 1:1.
Обновлено в 13:29
Политика
Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с Россией
Главы стран G7 выступают за повышение взаимодействия с Россией, сообщили в воскресенье, 25 августа, «РИА Новости» со ссылкой на источник AFP.
Обновлено в 05:12
Футбол
ЦСКА крупно обыграл «Ахмат» в матче 7 тура РПЛ
В Москве стартовала воскресная программа седьмого тура российской премьер-лиги по футболу, где ЦСКА на своем домашнем стадионе принимал грозненский "Ахмат".
Обновлено в 11:53
Происшествия
На Ставрополье следователи возбудили дело после смерти роженицы
Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе Ставропольского края, сообщило в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:26
Футбол
Маринато Гилерме: С «Краснодаром» получился тяжелый матч, не привыкли играть в такую погоду
Обновлено в 04:07
Происшествия
В ТЦ Солнечногорска на ребенка упала дверь
Дверь в строительном магазине в подмосковном Солнечногорске упала на ребенка, сообщил ТАСС в воскресенье источник в медицинских кругах.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Казаки Кубани отреагировали на избиение россиянина в Геленджике
В «Кубанском казачьем войске» выясняют обстоятельства инцидента с избиением мужчины казаками в Геленджике.
Обновлено в 13:07
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Трамп пожалел о небольшом повышении пошлин на товары из КНР
Президент США Дональд Трамп пожалел о своем решении поднять пошлины на импорт из Китая на 5%, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Футбол
Голкипер «Спартака» покинет клуб до закрытия трансферного окна
Голкипер «Спартака» Александр Селихов в ближайшее время покинет московский клуб.
Обновлено в 12:16
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25