"Ростов" и казанский "Рубин" определились со стартовыми составами на матч седьмого тура чемпионата России.

«Ростов» и «Рубин» объявили составы на матч чемпионата России

Политика В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что у всех участников G7 возобладает здравый смысл в вопросе отношений с российской стороной.

Происшествия Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.

Единоборства Ковалев победил Ярда техническим нокаутом и сохранил пояс WBO В субботу, 24 августа, российский боксер Сергей Ковалев одержал победу над британцем Энтони Ярдом в поединке за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

Происшествия Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.

Здоровье Крымской геморрагической лихорадкой на Ставрополье заболели 38 человек У 38 человек после укусов членистоногих диагностирована крымская геморрагическая лихорадка.

Армия и оружие Запредельный пилотаж Су-57 показали на видео В Сети появилось видео тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57.

Армия и оружие Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.

Армия и оружие В Ленобласти расчеты С-400 отразили условную авиационную атаку В ходе тактического учения военнослужащие зенитного ракетного полка совершили марш в назначенный район, зафиксировали все цели и осуществили электронные пуски.

Футбол «Тоттенхэм» дома уступил «Ньюкаслу» Лидирует Ливерпуль, победивший во всех трех встречах. Тоттенхэм дома уступил Ньюкаслу 0:1. Вулверхэмптон поделил очки с Бернли 1:1.

Политика Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с Россией Главы стран G7 выступают за повышение взаимодействия с Россией, сообщили в воскресенье, 25 августа, «РИА Новости» со ссылкой на источник AFP.

Футбол ЦСКА крупно обыграл «Ахмат» в матче 7 тура РПЛ В Москве стартовала воскресная программа седьмого тура российской премьер-лиги по футболу, где ЦСКА на своем домашнем стадионе принимал грозненский "Ахмат".

Происшествия На Ставрополье следователи возбудили дело после смерти роженицы Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе Ставропольского края, сообщило в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.

Происшествия В ТЦ Солнечногорска на ребенка упала дверь Дверь в строительном магазине в подмосковном Солнечногорске упала на ребенка, сообщил ТАСС в воскресенье источник в медицинских кругах.

Происшествия Казаки Кубани отреагировали на избиение россиянина в Геленджике В «Кубанском казачьем войске» выясняют обстоятельства инцидента с избиением мужчины казаками в Геленджике.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Политика Трамп пожалел о небольшом повышении пошлин на товары из КНР Президент США Дональд Трамп пожалел о своем решении поднять пошлины на импорт из Китая на 5%, сообщает агентство Reuters.

Происшествия Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.

Происшествия Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.