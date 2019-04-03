Футбол

«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в первом матче полуфинала КРРИА Новости 14:37

Локомотив — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Кубок России, Полуфинал, сегодня
Стадион «Локомотив»
Соломон Кверквелия
29′
50′
Роман Еременко
Дмитрий Баринов
54′
Мануэл Фернандеш
Хвича Кварацхелия
57′
Антон Миранчук
68′
72′
Бактиер Зайнутдинов
Данил Глебов
73′
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
Федор Смолов
Эдер
74′
83′
Ивелин Попов
Ведран Чорлука
83′
Эдер
85′
86′
Роман Еременко
Антонсен Норманн
90′+6′
Арсений Логашов
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в первом матче полуфинала Кубка России. Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 2:2.
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