Футбол
«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в первом матче полуфинала КРРИА Новости 14:37
Соломон Кверквелия
|29′
|50′
Роман Еременко
Дмитрий Баринов
|54′
Мануэл Фернандеш
Хвича Кварацхелия
|57′
Антон Миранчук
|68′
|72′
Бактиер Зайнутдинов
Данил Глебов
|73′
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
Федор Смолов
Эдер
|74′
|83′
Ивелин Попов
Ведран Чорлука
|83′
Эдер
|85′
|86′
Роман Еременко
Антонсен Норманн
|90′+6′
Арсений Логашов
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
14
33
|Полузащитник
6
11
20
27
31
59
|Нападающий
Ростов
|Вратарь
30
|Защитник
6
24
25
28
80
|Полузащитник
8
84
|Нападающий
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в первом матче полуфинала Кубка России. Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 2:2.
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