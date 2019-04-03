«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в первом матче полуфинала КРРИА Новости 14:37

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в первом матче полуфинала Кубка России. Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 2:2.

«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в первом матче полуфинала КР

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