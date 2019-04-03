Футбол

«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в Кубке РоссииМосковский Комсомолец вчера в 14:38

Локомотив — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Кубок России, Полуфинал, вчера
Стадион «Локомотив»
Соломон Кверквелия
29′
50′
Роман Еременко
Дмитрий Баринов
54′
Мануэл Фернандеш
Хвича Кварацхелия
57′
Антон Миранчук
68′
72′
Бактиер Зайнутдинов
Данил Глебов
73′
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
Федор Смолов
Эдер
74′
83′
Ивелин Попов
Ведран Чорлука
83′
Эдер
85′
86′
Роман Еременко
Антонсен Норманн
90′+6′
Арсений Логашов
В Москве завершился первый полуфинальный матч между "Ростовом" и "Локомотивом" на Кубок России по футболу. Обе команды забили по два мяча.
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