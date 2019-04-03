«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в Кубке РоссииМосковский Комсомолец вчера в 14:38

В Москве завершился первый полуфинальный матч между "Ростовом" и "Локомотивом" на Кубок России по футболу. Обе команды забили по два мяча.

«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в Кубке России

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