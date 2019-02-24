«Ростов» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч Кубка РоссииМатч ТВ 09:57

Тренерский штаб «Ростова» во главе с Валерием Карпиным назвал стартовый состав на ответный матч ¼ финала Кубка России против «Краснодара».

«Ростов» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч Кубка России

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