Футбол
«Ростов» сыграл вничью с «Енисеем»1rnd.ru вчера в 07:59
Ничьей завершился первый матч "Ростова" в весенней части сезона. Желто-синие сыграли с "Енисеем" на сочинском "Фиште". Игра "Ростова" в первом тайме болельщиков желто-синих не слишком впечатлила, хотя команда по статистике владела территориальным преимуществом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:08, Ашберн
Происшествия
В ЕАО проверят информацию о «самообслуживании» в моргах
Поводом для разбирательства стал телевизионный сюжет, в котором сообщалось, что жителям Ленинского района ЕАО приходится самостоятельно отвозить тела умерших родственников в морг и помещать их в холодильники.
Обновлено в 01:32
Политика
«Нафтогаз» предупредил о риске полной потери газового транзита
По мнению Коболева, потеря транзита газа приведет к тому, что Украина лишится сдерживающего фактора против «российской агрессии».
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России
Китайские ракеты малой и средней дальности представляют угрозу для России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому договору о разоружении.
Обновлено вчера в 23:28
Спорт
Биатлонист из РФ Поршнев победил в индивидуальной гонке на Универсиаде
Российский биатлонист Никита Поршнев завоевал золото в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Орске убит замдиректора городских электросетей
В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского филиала ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго".
Обновлено в 03:32
Экономика
Названы регионы с самыми недобросовестными плательщиками кредитов
Согласно результатам исследования агентства «РИА Рейтинг», жители Ингушетии возглавили рейтинг регионов с просроченной задолженностью по кредитам.
Обновлено в 01:19
Транспорт
«Ъ»: Минтранс предлагает ввести штраф за проезд под знаком экологической зоны
Обновлено в 01:18
Политика
Замглавы Минстроя назначена Татьяна Костарева
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Татьяну Костареву статс-секретарем — замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 03:39
Политика
Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Болельщицу на Универсиаде увезли в роддом с соревнований по керлингу
Болельщицу увезли в роддом прямо с соревнований по керлингу в рамках зимней Универсиады в Красноярске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:31
Происшествия
Блогер удалил репост видео с похорон криминального авторитета по требованию МВД
Блогер Виктор Торопцев из Амурска удалил репост видео с похорон местного криминального авторитета Юрия Зарубина после достигнутой с МВД в досудебном порядке договоренности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД Хабаровского края.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире
Представитель индийского министерства обороны подполковник Девендер Ананд заявил, что военные из Индии и Пакистана обстреляли друг друга в Кашмире, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:27
Политика
WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем
США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 18:47
Экономика
Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России
Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:24
Гаджеты
Платежный сервис Mir Pay заработал для держателей карт «Мир»
Владельцы карт «Мир» теперь могут оплачивать товары и услуги с помощью сервиса Mir Pay на своих смартфонах.
Обновлено в 03:58
Общество
Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан
По подсчетам "Вымпелкома", совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Следовательница написала заявление об избиении полицейским
МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе.
Обновлено вчера в 11:25
Политика
В Центристской партии Эстонии рассказали, почему потеряли голоса русскоязычных избирателей
Русскоязычные избиратели отвернулись от Центристской партии в Эстонии из-за высказываний премьер-министра, лидера этой партии Юри Ратаса в поддержку НАТО и санкций против России.
Обновлено в 04:00
Общество
Глава департамента Роскосмоса назвал жителей хрущевок «скотобазой»
Сотрудник госкорпорации Роскосмос Станислав Жарков назвал жителей хрущевок «скотобазой».
Обновлено в 04:04
Происшествия
В результате торнадо в США уже пострадали более 40 человек
Медицинский центр восточной Алабамы сообщил, что в результате торнадо в штате более 40 человек пострадали.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Тарифы на вывоз мусора в регионах отличаются почти в 27 раз
Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) отличаются в 26,6 раз, сообщает РБК со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.
Обновлено в 01:38
Общество
В Чечне появится «женское такси»
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие
Индия и РФ могут подписать договор о лизинге второй атомной подлодки
Индия и Россия могут 7 марта подписать договор о передаче Нью-Дели в лизинг второй атомной подводной лодки.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Башкирии накажут врача, наложившего пенсионерке шину из швабры
В Башкирии накажут врача местной больницы за то, что он наложил пенсионерке шину из швабры.
Обновлено в 02:54
Политика
Болтон предостерёг от попыток помешать возвращению Гуаидо в Венесуэлу
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил ответом Вашингтона в случае попыток помешать безопасному возвращению главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо в страну.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
«Левада-центр» выявил снижение влияния Кремля и ФСБ на жизнь в стране
Согласно результатам опроса «Левада-центра», на которые ссылается РБК, с января 2017 года оценка россиянами роли президента снизилась с 4,7 до 4,2 балла.
Обновлено в 00:21
Космос
Корабль SpaceX Dragon-2 состыковался с МКС
Космический корабль Dragon-2 (CrewDragon) компании SpaceX успешно состыковался с модулем американского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Режиссер Бортко может стать кандидатом в губернаторы Петербурга
Режиссер Владимир Бортко может стать одним из претендентов на пост губернатора Петербурга.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Попавший в ДТП в Тверской области автобус был неисправен
Заказной автобус, попавший в ДТП в Тверской области, в котором пострадали десять человек, имел технические неисправности, а перевозка пассажиров в нем проводилась с нарушением требований, сообщил в понедельник РИА Новости представитель правительства региона.
Обновлено в 02:31