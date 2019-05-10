Футбол

Динамо — Ростов 0:0Metaratings 09:02

Динамо — Ростов
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
20′
Сергей Паршивлюк
Константин Плиев
46′
Александр Зуев
Тимофей Калачев
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
60′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
68′
71′
Миха Мевля
Элдор Шомуродов
Болельщики явно были разочарованы. В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом», изначально фаворитом являлись хозяева поля, несмотря на своё 12-е место в турнирной таблице.
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