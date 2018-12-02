Футбол

ФК «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА
Donday.ru
13:25

Ростов — ЦСКА
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
4′
Никола Власич
49′
Иван Обляков
Артур Юсупов
50′
Александр Зуев
56′
56′
Такума Нисимура
Федор Чалов
64′
Георгий Щенников
67′
Арнор Сигурдссон
Константин Кучаев
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
79′
89′
Иван Обляков
90′+2′
Никола Власич
Яка Бийол
Ростовские футболисты разошлись миром со столичными армейцами – 0:0. Матч против ЦСКА стал трехсотым для капитана «Ростова» Александра Гацкана. В честь этого знаменательного события игроку была вручена памятная футболка.
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