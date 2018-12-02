Футбол

«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в 16-м туре РПЛ
RT на русском
11:22

Ростов — ЦСКА
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
4′
Никола Власич
49′
Иван Обляков
Артур Юсупов
50′
Александр Зуев
56′
56′
Такума Нисимура
Федор Чалов
64′
Георгий Щенников
67′
Арнор Сигурдссон
Константин Кучаев
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
79′
89′
Иван Обляков
90′+2′
Никола Власич
Яка Бийол
«Ростов» и ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России по футболу не смогли открыть счёт. Самый опасный момент возник в начале второго тайма у ворот «Ростова». Никола Влашич получил возможность пробить пенальти, однако Сергей Песьяков отразил удар хорвата.
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:11, Ашберн
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