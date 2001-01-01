Футбол
«Ростов» бросил вызов ФелпсуМатч ТВ вчера в 09:59
«Ростов» бросил вызов 23-кратному олимпийскому чемпиону по плаванию Майклу Фелпсу. Напомним, в матче 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) нападающий ростовчан Эльдор Шомуродов завершал игру в шапочке для плавания.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 01:14, Ашберн
Армия и оружие
Совпадение? Атака джихадистов на авиабазу «Хмеймим» совпала с полётом американского разведывательного самолёт
Специалисты свою очередь обратили внимание на очередное загадочное стечение обстоятельств – за несколько часов до нападения, рядом с российской военной авиабазой выполнял продолжительный полёт американский военный разведывательный самолёт.
Обновлено вчера в 21:18
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево
Очевидец опубликовал на YouTube видео посадки горящего лайнера «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево.
Обновлено 05 мая в 14:00
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A
Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие
Более 100 тысяч ростовчан могут встать в ряды Бессмертного полка
Обновлено вчера в 07:49
Интернет
Microsoft осквернила командную строку: в ней появились вкладки, темы и… эмодзи
В Windows Terminal появились вкладки – и это, в общем-то, полезное изменение.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Отмечается, что на Радоницу верующие посещают кладбища, где убираются на могилах своих родственников, молятся за близких.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Помпео предостерег Россию и Китай от агрессивных действий в Арктике
Государственный секретарь США Майкл Помпео, выступая на министерской сессии Арктического совета в Финляндии, заявил об агрессивном поведении России в Арктике, а также призвал следить за действиями Китая в этом регионе, передает Reuters.
Обновлено вчера в 16:25
Общество
До 26 градусов тепла ожидается в Москве 6 мая
Температура воздуха в Московском регионе днём в понедельник, 6 мая, поднимется до 26 градусов тепла.
Обновлено вчера в 00:25
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
Обновлено вчера в 15:08
Хоккей
Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ
Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смерти
Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Кино
Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу
Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.
Обновлено вчера в 12:58
Транспорт
В Екатеринбурге пройдет генеральная репетиция парада Победы и митинги
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки 10 новых самолетов SSJ100
Российская авиакомпания «Ямал» отказалась от планов закупить 10 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 после авиапроисшествия в «Шереметьево» 5 мая, в результате которого погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после смерти
Умер Человек-слон в 1890 году в возрасте всего лишь 27 лет. Официальной причиной его смерти считается асфиксия.
Обновлено вчера в 13:29
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено вчера в 10:32
Футбол
Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт
Обновлено вчера в 15:29
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
В Шереметьево ищут сотрудников, насмехавшихся над крушением самолёта
ИА «Ореанда-Новости» В аэропорту Шереметьево выясняют, причастны ли сотрудники к видеозаписи, на которой несколько людей насмехаются и отпускают язвительные комментарии в момент аварийной посадки самолёта Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 11:04
Экономика
Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей
Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов
Отмечается, что в общей сложности речь идёт о 97 аккаунтах (62 Facebook-аккаунта, 10 страниц и 25 групп), действующих как «часть сети, исходящей из России, которая сосредоточена на Украине».
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено вчера в 16:56
Общество
DEITA.RU вошло в топ российских СМИ
RU прочно закрепилось в ТОП – 50 рейтинга СМИ, в котором отражаются данные более 7,8 тысячи новостных ресурсов.
Обновлено в 00:10