Футбол
«Ростов» арендовал Новосельцева у «Зенита» до конца сезонаSports.ru 07:05
27-летний россиянин проведет в составе южан остаток сезона на правах аренды. В нынешнем сезоне Новосельцев провел 11 матчей в РПЛ за «Анжи», за который также играл на правах аренды. Защитник перешел в «Зенит» как раз из «Ростова» летом 2016 года за 8 миллионов рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 09:34, Ашберн
Общество
Замглавы Росгеологии уволен после скандала
Обновлено в 03:04
Происшествия
После избиения стюардессы пассажиром самолет экстренно сел в Сочи
"Пассажир избил стюардессу во время полета, из-за этого самолет экстренно приземлился в Сочи для оказания медпомощи пострадавшей", — рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:16
Авто
Renault отзывает 3,62 тысячи автомобилей в России
Автомобильная компания Renault объявила об отзыве 3,62 тысячи автомобилей марки Sandero, Logan и Dokker в России.
Обновлено в 05:21
Гаджеты
Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать
С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Обвиняемый в краже картины Куинджи заключен под стражу
«Избрать в отношении Дениса Чуприкова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 марта», — огласила постановление судья Альбина Тимакова.
Обновлено в 09:28
Политика
В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Обновлено в 07:04
Политика
Порошенко заявил, что Украине нужен «холодный мир» с Россией
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине нужен холодный мир с Россией.
Обновлено в 07:39
Политика
Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию
Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Авто
Mitsubishi покажет в Женеве новый кроссовер
Премьера нового концепта Mitsubishi Engelberg Tourer состоится 5 марта этого года на Женевском международном автосалоне.
Обновлено в 03:10
Интернет
В работе Gmail произошел сбой по всему миру
Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
Авто
Renault показал салон нового Clio
Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Обновлено вчера в 07:15
Политика
Госдепартамент предоставил Гуайдо доступ к активам Венесуэлы в США
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, получил право распоряжаться активами правительства и центрального банка Венесуэлы, находящимися на счетах американских банков.
Обновлено в 09:12
Музыка
В Сеть попал список победителей премии «Грэмми»
Обновлено в 08:39
Спорт
Шахматист Крамник завершил карьеру
Российский шахматист Владимир Крамник объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 07:58
Общество
В Гидрометцентре предупредили об изменчивой погоде в феврале и марте
Погода в центральных регионах России в феврале и марте будет изменчивой, прогнозируются как периоды с морозами до минус 15–20 градусов, так и оттепели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
Обновлено вчера в 22:28
Авто
В сети появилось видео самой загруженной парковки в мире
Недавно на просторах интернета обнародовали видео с самой загруженной автомобильной парковки в мире.
Обновлено в 04:42
Транспорт
Неэкологичные автомобили не пустят в Москву
Столичные власти поддержали предложение Совета по правам человека при президенте РФ о запрете въезда неэкологичных автомобилей с двигателями ниже «Евро-4» в определенные районы Москвы.
Обновлено в 07:01
Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год
Обновлено вчера в 08:34
Общество
В Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опоздания
Учитель ОБЖ наказал детей за опоздание на урок и заставил все занятие просидеть в противогазах.
Обновлено в 00:51
Экономика
В Центробанке назвал условия предоставления каникул по ипотеке
Россияне, которые оказались в сложной жизненной ситуации, могут получить право на ипотечные каникулы по одному кредиту в общей сложности на год.
Обновлено в 09:00
Происшествия
На похищенной картине Куинджи нашли повреждения
Обновлено в 07:48
Политика
Суд в Москве заочно арестовал напавшего на посольство России в Киеве
Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу украинского националиста Евгения Карася по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В суд направлено дело о хищениях более 20 млн руб. на Восточном
Следователи направили в суд дело нескольких сотрудников Спецстроя, которых обвиняют в хищениях более 20 млн руб. при строительстве космодрома Восточный, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).
Обновлено в 09:10
Происшествия
Пациентка поликлиники в Саратове скончалась сразу после укола
Несмотря на оказанную помощь, женщина скончалась.
Обновлено в 07:11
Общество
Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов
Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено в 06:03
Экономика
Строительство первой нитки «Северного потока-2» закончат в ноябре
Строительство газопровода «Северный поток-2» завершено на 30%, проложено уже более 500 км трубопровода, сообщил на Европейской газовой конференции финансовый директор компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.
Обновлено в 06:04
Экономика
Новые рубли стали чаще подделывать
В России увеличилось количество поддельных купюр номиналом в 2000 рублей.
Обновлено в 06:43