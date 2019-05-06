«Ростов» анонсировал продажу фартовых шапок-элдорокЧемпионат 16:07

«Ростов» в своём «твиттере» развил тему синей шапки, в которой форвард команды Эльдор Шомуродов забил гол на 89-й минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). «В этих шапках вы будете неудержимы, а ваша голова будет вас выручать в ответственные моменты!» — говорится в сообщении клуба.

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Кино Джонни Деппа не позвали в третьи «Фантастические твари» Источники утверждают, что некоторые руководители Warner Bros. настаивали на прекращении сотрудничества с Деппом, которое из-за многочисленных скандалов может негативно сказаться на самих фильмах, но он продолжает пользоваться поддержкой со стороны писательницы Дж. К. Роулинг.

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