Футбол
«Ростов» анонсировал продажу фартовых шапок-элдорокЧемпионат 16:07
«Ростов» в своём «твиттере» развил тему синей шапки, в которой форвард команды Эльдор Шомуродов забил гол на 89-й минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). «В этих шапках вы будете неудержимы, а ваша голова будет вас выручать в ответственные моменты!» — говорится в сообщении клуба.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
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Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
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Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
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Замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил о мобилизации всех ресурсов, включая «серый рынок», для продажи нефти в обход санкций США.
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Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
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Обновлено в 14:25
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Джонни Деппа не позвали в третьи «Фантастические твари»
Источники утверждают, что некоторые руководители Warner Bros. настаивали на прекращении сотрудничества с Деппом, которое из-за многочисленных скандалов может негативно сказаться на самих фильмах, но он продолжает пользоваться поддержкой со стороны писательницы Дж. К. Роулинг.
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Политика
На Украине назвали «печальный факт» о Зеленском
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СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»
Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе с Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево".
Обновлено в 15:38
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Происшествия
В Берлине вандалы осквернили памятник «Скорбящая мать»
Монумент "Скорбящая мать" в Трептов-парке Берлина, посвященный памяти погибших в Великой Отечественной войне советских солдат и мирных граждан, был осквернен неизвестными вандалами.
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Общество
В Швеции закончился мyсор. Почему в России такое невозможно
Еще несколько лет назад в Швеции фактически закончился свой мусор.
Обновлено в 09:55
Экономика
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Обновлено в 07:04
Здоровье
Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз
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Экономика
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Прокурор запросит 6 мая наказание для Кокорина и Мамаева
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За взятки в особо крупном размере – больше 1 млн рублей – в 2018 году 446 человека отправились в колонии, 305 получили условные сроки, а 297 – штраф.
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Министр обороны Великобритании лишился поста из-за слов о болезни Мэй
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Политика
Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.
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Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27