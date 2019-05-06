Футбол

«Ростов» анонсировал продажу фартовых шапок-элдорокЧемпионат 16:07

«Ростов» в своём «твиттере» развил тему синей шапки, в которой форвард команды Эльдор Шомуродов забил гол на 89-й минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). «В этих шапках вы будете неудержимы, а ваша голова будет вас выручать в ответственные моменты!» — говорится в сообщении клуба.
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«В этих шапках вы будете неудержимы». «Ростов» начнет продажу шапок-элдорок

Sport24.ru21:25

Гол Шомуродова в синей шапочке — в видеообзоре матча «Ростов» — «Краснодар»

Чемпионат18:05

«Ростов» объявил о старте продаж «шапок-эльдорок» после матча с «Краснодаром»

Sports.ru18:07

«Фартовые шапки-Элдорки». Твиттер «Ростова» – о голе Шомуродова

Спорт-Экспресс15:47

Пресс-служба «Ростова» подшутила над шапкой Шомуродова (ФОТО)

Sport.ru18:29

«Ростов» анонсировал продажу «Фартовых шапок-элдорок» после гола Шомуродова «Краснодару»

Бомбардир.ру18:52

«Ростов» будет продавать фартовые шапки-элдорки Шомуродова

Спорт день за днем16:33
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Происшествия

СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек

Обновлено в 16:55
Происшествия

Стала известна возможная причина возгорания самолета в Шереметьево

Эксперты назвали предположительную причину возгорания самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево.
Обновлено в 20:59
Происшествия

Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске

Обновлено в 21:49
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу

Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи

Обновлено в 19:19
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Политика

Иран обойдет санкции США продажей нефти на «сером рынке»

Замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил о мобилизации всех ресурсов, включая «серый рынок», для продажи нефти в обход санкций США.
Обновлено в 18:33
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Кино

Джонни Деппа не позвали в третьи «Фантастические твари»

Источники утверждают, что некоторые руководители Warner Bros. настаивали на прекращении сотрудничества с Деппом, которое из-за многочисленных скандалов может негативно сказаться на самих фильмах, но он продолжает пользоваться поддержкой со стороны писательницы Дж. К. Роулинг.
Обновлено в 15:48
Политика

На Украине назвали «печальный факт» о Зеленском

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать ни для мира в Донбассе, ни для украинской экономики, и это печальный факт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина".
Обновлено в 21:00
Происшествия

СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе с Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево".
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес

Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа

Обновлено в 04:00
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Культура

Кого из участников детского «Голоса» зовет британский «X Factor»

Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.
Обновлено в 11:17
Происшествия

В Берлине вандалы осквернили памятник «Скорбящая мать»

Монумент "Скорбящая мать" в Трептов-парке Берлина, посвященный памяти погибших в Великой Отечественной войне советских солдат и мирных граждан, был осквернен неизвестными вандалами.
Обновлено в 14:57
Общество

В Швеции закончился мyсор. Почему в России такое невозможно

Еще несколько лет назад в Швеции фактически закончился свой мусор.
Обновлено в 09:55
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Общество

Номерной знак c автомобиля Джорджа Харрисона выставят на аукцион

Обновлено в 16:15
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Здоровье

Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз

Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено в 18:05
Экономика

Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России

Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.
Обновлено в 18:57
Происшествия

Шереметьево и Аэрофлот выразили соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100

Обновлено в 21:10
Происшествия

Прокурор запросит 6 мая наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:32
Происшествия

Верховный суд назвал самый популярный размер взятки в России

За взятки в особо крупном размере – больше 1 млн рублей – в 2018 году 446 человека отправились в колонии, 305 получили условные сроки, а 297 – штраф.
Обновлено в 07:23
Политика

Министр обороны Великобритании лишился поста из-за слов о болезни Мэй

Министр обороны Великобритании Гэвин Ульямсон лишился своего поста из-за высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй.
Обновлено в 02:57
Политика

Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.
Обновлено в 09:48
Общество

Сахалинцы устроили паломничество к невельским сивучам

Жители и гости Сахалинской области на длинных первомайских каникулах устроили настоящее паломничество к лежбищу сивучей в Невельске.
Обновлено в 20:21
Общество

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
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Эльдор Шомуродов
Узбекский футболист
Узбекистанский футболист, нападающий, игрок российского клуба «Ростов» и национальной сборной Узбекистана.
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