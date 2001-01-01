Футбол

«Ростов» анонсировал продажу фартовых шапок-элдорокЧемпионат 16:07

«Ростов» в своём «твиттере» развил тему синей шапки, в которой форвард команды Эльдор Шомуродов забил гол на 89-й минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). «В этих шапках вы будете неудержимы, а ваша голова будет вас выручать в ответственные моменты!» — говорится в сообщении клуба.
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«Ростов» анонсировал продажу фартовых шапок-элдорок

Чемпионат16:07

«Ростов» будет продавать фартовые шапки-элдорки Шомуродова

Спорт день за днем16:33

Пресс-служба «Ростова» подшутила над шапкой Шомуродова (ФОТО)

Sport.ru18:29

«Фартовые шапки-Элдорки». Твиттер «Ростова» – о голе Шомуродова

Спорт-Экспресс15:47

«Ростов» объявил о старте продаж «шапок-эльдорок» после матча с «Краснодаром»

Sports.ru18:07

«Ростов» анонсировал продажу «Фартовых шапок-элдорок» после гола Шомуродова «Краснодару»

Бомбардир.ру18:52
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"Сент-Луис" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Далласом".
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Ярмарка магистерских программ ИРНИТУ

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Происшествия

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Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
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Происшествия

Источник назвал причину гибели части пассажиров сгоревшего самолета

Обновлено в 16:26
Происшествия

Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево

На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.
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Наука

Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета

В Тибете нашли останки денисовского человека, жившего более 160 тысяч лет назад.
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Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет.
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В Швеции закончился мyсор. Почему в России такое невозможно

Еще несколько лет назад в Швеции фактически закончился свой мусор.
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Происшествия

Противников первомайских задержаний задержали у Смольного

Сторонники Алексея Навального днем 5 мая вышли к Смольному с одиночным пикетом против задержаний на Первомайском шествии.
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Происшествия

Останкинская башня погасла в знак скорби по погибшим в ЧП с SSJ-100

Обновлено в 18:23
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В Петербурге врачи загубили певицу

В субботу вечером певица умерла, так и не услышав от врачей настоящий диагноз.
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В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
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Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

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Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
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В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев

"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
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Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
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Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова

Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
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«Торонто» сравнял счет в серии плей-офф НБА с «Филадельфией»

"Торонто" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с "Филадельфией".
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При пожаре на самолете SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб гражданин США Джереми Хинтон Брукс.
Обновлено в 18:43
Игры

Создатель червяка Джима анонсировал новую часть серии Earthworm Jim

Как сообщается в пресс-релизе, программисты, художники, звукорежиссёры и дизайнеры уровней из оригинальной команды возвращаются для того, чтобы создать новую часть Earthworm Jim и при этом сохранить уникальность и юмор серии.
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Количество погибших в авиакатастрофе в Шереметьево увеличилось до 13

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Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в последнем матче Еврохоккейтура

Матч четвертого этапа Евротура межу сборными России и Чехии завершился победой российской команды со счетом 4:1. Заброшенными шайбами в составе сборной России отметились Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, оформивший дубль.
Обновлено в 14:31
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Эльдор Шомуродов
Узбекский футболист
Узбекистанский футболист, нападающий, игрок российского клуба «Ростов» и национальной сборной Узбекистана.
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