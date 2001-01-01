«Ростов» анонсировал продажу фартовых шапок-элдорокЧемпионат 16:07

«Ростов» в своём «твиттере» развил тему синей шапки, в которой форвард команды Эльдор Шомуродов забил гол на 89-й минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). «В этих шапках вы будете неудержимы, а ваша голова будет вас выручать в ответственные моменты!» — говорится в сообщении клуба.

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Происшествия Сгоревший в Шереметьево самолёт прошёл техобслуживание в апреле Самолёт, сгоревший сегодня в аэропорту Шереметьево, проходил техническое обслуживание в апреле 2019 года, сообщает производитель — "Гражданские самолёты Сухого".

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Происшествия В московском метро задержали мужчину с гранатой На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".

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Наука В Тибете найдены останки древнейшего человека Челюсть Xiahe, найденная примерно на 10 760 футах, является первым физическим доказательством того, что денисовцы поднялись на те же высоты, что и древние люди, генетически адаптированные к среде с низким содержанием кислорода.

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Космос Таинственная дыра в Антарктиде продолжает увеличиваться В условиях более теплого климата предыдущие исследования показали, что циклонная активность на полюсах Земли будет только усиливаться, а экстратропические циклоны (они же циклоны средней широты) будут все ближе и ближе приближаться к Антарктике.

Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.